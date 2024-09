IBM Cloud Infrastructure Center è un componente facoltativo di Infrastructure Suite for z/VM and Linux. Si tratta di un'offerta IaaS che offre un'esperienza utente di alto livello per la gestione IaaS di workload containerizzati e non containerizzati. Consente la gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura virtuale IBM z/VM e abilita l'automazione dei servizi. Inoltre, offre la possibilità di integrare IBM Z e IBM LinuxONE in un modello di hybrid cloud per l'intera azienda. In questo modo, Cloud Infrastructure Center getta le basi per una soluzione di cloud management scalabile in tutta l'azienda.