IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux è un agente di monitoraggio che permette di visualizzare i dati raccolti da più sistemi su un'unica interfaccia flessibile e di facile utilizzo. Fa parte della famiglia di prodotti software OMEGAMON.

Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux consente di visualizzare i dati z/VM estratti dal Performance Toolkit per VM insieme alle viste di Linux sui dati sulle prestazioni dei sistemi IBM Z. Questa funzionalità di visualizzazione multipla consente di risolvere i problemi più rapidamente e gestire ambienti complessi in modo più efficace.

