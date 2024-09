Effettua il backup e il ripristino di file e dati su sistemi z/VM® e immagini di sistemi guest non-z/VM come Linux®. IBM® Backup and Restore Manager for z/VM rende i dati disponibili utilizzando strutture semplificate per file, minidischi, spazi di file Shared File System (SFS) e data backup e ripristini di dati completi del sistema. Può eseguire funzioni di backup e ripristino in modo più efficiente ottimizzando le operazioni per ciascun tipo di dati. Offre inoltre una selezione flessibile di file con supporto per caratteri jolly e supporta backup su disco, nastro fisico o nastro virtuale. È disponibile come offerta unica e come parte di IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux.