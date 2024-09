IBM® Tape Manager for z/VM® organizza le informazioni su risorse a nastro in un catalogo nastri.Gestisce i nastri su più sistemi IBM z/VM, consentendoti di mantenere un unico catalogo di volumi su nastro.Monitora le risorse nastro e invia una notifica quando le risorse nastro stanno per esaurirsi o quando lo spazio su disco del catalogo nastri sta per raggiungere la capacità massima.Tape Manager for z/VM supporta nastri con etichetta standard (SL) e senza etichetta (NL).Inoltre, fornisce supporto per dispositivi a nastro manuali e librerie di nastri fisici e virtuali da IBM, Oracle® StorageTek, EMC® e Luminex.