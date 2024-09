Software che esegue in modo efficiente il backup e il ripristino di file e dati su sistemi z/VM e sistemi guest Linux®. Semplifica la disponibilità dei dati con strutture semplificate per vari tipi di dati, selezione flessibile dei file e supporto per backup su disco, nastro fisico o nastro virtuale.

Disponibile autonomamente o come parte di IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux.