IBM Advanced Archive for DFSMShsm aiuta ad aumentare le prestazioni e l'efficienza degli ambienti HSM con grandi quantità di dati inattivi che devono essere conservati per lunghi periodi. Preserva le politiche DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) per eseguire correttamente il backup dei dati e gestire la conservazione. Quando le applicazioni o gli utenti richiamano i dati memorizzati in un cloud, questi vengono restituiti al controllo DFSMShsm e resi disponibili. IBM Advanced Archive for DFSMShsm supporta gli ambienti cloud IBM Cloud Object Storage, IBM® SoftLayer e Amazon S3.