Fornisce funzionalità avanzate di backup, ripristino e migrazione VSAM con molte opzioni per la creazione di indici alternativi. Si tratta di una procedura in un solo passaggio per eseguire in modo rapido ed efficiente il backup di set di dati VSAM selezionati su un unico set di dati non VSAM e ripristinarli su VSAM in un secondo momento.