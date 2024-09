IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

TDMF è in grado di funzionare in ambienti di archivio multivendor e di supportare praticamente qualsiasi hardware di archivio compatibile con i tuoi mainframe, di qualsiasi produttore o per qualsiasi livello di microcodice. La sua capacità di lavorare in ambienti eterogenei ti aiuta a risparmiare tempo e denaro. Riduce le complessità associate alla migrazione di grandi quantità di dati per gruppi di coerenza. TDMF offre, inoltre, maggiore flessibilità per modificare o aggiungere fornitori di spazi di archivio, in caso di aggiornamento della tecnologia.