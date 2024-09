IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA consente di trovare e visualizzare i dati senza modificarli; modificare e aggiornare i dati in base alle esigenze; creare nuovi dati e rinominare le entità; copiare, stampare e cancellare i dati; utilizzare elenchi di set di dati, membri o oggetti. È inoltre possibile utilizzare DITTO per stampare registri VSAM, registri di dischi fisici, oggetti OAM, file su nastro e set di dati sequenziali. Il programma esegue il dump dei dati in più formati: con soli caratteri o in formato esadecimale verticale.