Fornisce l'infrastruttura per accedere ai dati operativi IT dei sistemi z/OS e trasmetterli alla piattaforma di analytics in un formato fruibile.

Si tratta di un unico data provider per fonti di dati strutturati e non strutturati e può fornire alle tue piattaforme di analytics un feed quasi in tempo reale dei dati operativi z/OS, come i dati SMF (System Management Facilities), i dati OMEGAMON e i dati di log z/OS.