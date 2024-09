IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM scopre automaticamente tutte le Java® Virtual Machine online su z/OS e fornisce metriche dettagliate sulle risorse dell'intera implementazione Java in tutta l'azienda. Visualizza tutte le richieste API (Application Programming Interface) elaborate all'interno di IBM® z/OS® Connect Enterprise Edition, monitora la velocità di trasmissione, i codici di errore, le dimensioni del payload e i dettagli sul provider di servizi (System of Record). Sfrutta gli avvisi forniti dal prodotto per identificare rapidamente i problemi relativi alle prestazioni di Java e intraprendi azioni correttive prima che il problema abbia un impatto sull'azienda. L'integrazione con altri prodotti della famiglia OMEGAMON offre funzionalità di gestione continua su z/OS.

Abilita il machine learning per individuare in modo proattivo i problemi operativi più comuni utilizzando le metriche OMEGAMON e correla gli eventi tramite IBM Cloud Pak® for AIOps.