IBM Data Set Commander for z/OS offre funzionalità interattive e batch per lavorare con dataset partizionati (PD), dataset partizionati estesi (PDA) e i loro membri per migliorare la produttività IT. Data Set Commander ha tre componenti: il componente batch che migliora l'utilità IBM IEBCOPY, il componente monitor che aumenta la funzionalità Library Lookaside (LLA) e il componente Interactive che migliora la funzionalità ISPF. Data Set Commander sfrutta anche il supporto z/OS per le generazioni di membri PDSE V2 e PDSE.