IBM watsonx Orchestrate offre funzionalità di AI conversazionale e automazione per trasformare il modo in cui viene svolto il lavoro in azienda. Orchestrate è dotato di skill personalizzate in grado di supportare il lavoro dei tuoi team e consentire loro di utilizzare gli strumenti di cui già dispongono. Con un builder di assistenti AI di nuova generazione che sfrutta il potere dell'AI generativa e dell'automazione, gli esperti del settore sono in grado di creare assistenti AI nuovi e convincenti attraverso una potente esperienza di creazione con uso limitato di codice.

Basato su IBM watsonx Orchestrate e realizzato in collaborazione con IBM® Research, watsonx Assistant for Z utilizza un LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) personalizzato e un framework RAG (retrieval augmented generation) specifico per il dominio Z. Utilizzando watsonx Assistant for Z, è possibile importare senza problemi l'automazione affidabile esistente creata con Ansible, JCL e REXX, tra gli altri, nel catalogo prodotti e avviare l'automazione attraverso un'esperienza di chat conversazionale.