IBM Z® OMEGAMON® AI for Networks raccoglie dati di gestione delle prestazioni di rete su sistemi IBM Z®. Può monitorare e gestire proattivamente le prestazioni di rete delle risorse dei sistemi IBM Z e delle applicazioni mission-critical. IBM Z OMEGAMON AI for Networks rileva connessioni di rete scadenti o instabili che rallentano le prestazioni delle applicazioni, determina quale traffico è crittografato tramite z/OS® Encryption Readiness Technology (zERT) e aiuta a individuare rapidamente le cause principali, così da mantenere alta la disponibilità dei servizi e migliorare la produttività degli utenti. Consente la gestione di più sistemi IBM Z e stack di rete da un'unica interfaccia per migliorare la produttività degli utenti e la scalabilità operativa.

Abilita il machine learning per individuare in modo proattivo i problemi operativi più comuni utilizzando le metriche OMEGAMON e correla gli eventi tramite IBM Cloud Pak® for AIOps.