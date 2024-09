Per un manager IT che desidera migliorare l'osservabilità operativa, è importante riunire gli insight delle piattaforme mainframe e distribuite in un'unica esperienza utente. IBM zSystems Integration for Observability offre un'infrastruttura di base che rende tutto questo possibile per i clienti IBM OMEGAMON che attualmente non hanno accesso alla IBM Z Monitoring Suite o alla IBM Z Service Management Suite.



È possibile sfruttare questo ecosistema di dati per trasmettere i dati OMEGAMON in un'unica dashboard di gestione dei servizi e renderli disponibili ad altri strumenti di osservabilità senza dover passare a una suite. In questo modo potrai massimizzare l'impatto della tua integrazione AIOps per l'osservabilità nel cloud ibrido.