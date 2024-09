La ricerca di The Future Group Evoluzione dell'automazione dei workload Leggi la scheda informativa, realizzata in collaborazione con IBM e 21st Century, per scoprire la valutazione di The Future Group sul mercato complessivo della pianificazione e della programmazione batch. Offre insight su IBM JCL Expert e spiega perché è particolarmente adatto a soddisfare le esigenze dei clienti nel landscape DevOps in continua evoluzione. Scarica la scheda informativa