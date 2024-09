IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 può essere utilizzato per determinare le prestazioni e i tempi di risposta del sistema, per valutare la progettazione della rete, eseguire test funzionali e automatizzare i test di regressione. Viene utilizzato come strumento di base in un piano di test completo per aumentare l'efficacia del test del sistema, fornendo un approccio strutturato e sistematico a tutte le fasi del test di sistema.