IBM Db2 12 for z/OS

IBM Db2® 12 for z/OS® è un AI database aziendale leader di settore per dati mission-critical. La soluzione gestisce workload in rapida evoluzione diversificati e imprevedibili ottimizzando al contempo l'utilizzo e l'investimento delle risorse. È tra i server dati più scalabili, affidabili e convenienti disponibili. La soluzione è vantaggiosa per la tua azienda in quanto: Fornisce analytics per dare più valore ai dati aziendali Estende il supporto mobile e AI per la tua organizzazione Fornisce provisioning e gestione di IBM Cloud™ per ridurre la complessità e i costi