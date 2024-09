IBM VTAM per VM/ESA V4,2,0 consente di collegare senza soluzione di continuità le aree Advanced Peer-to-Peer Networking® (APPN) e Systems Network Architecture (SNA) delle reti. I miglioramenti dell'APPN in VTAM per VM/ESA V4.2.0 consentono agli attuali clienti VTAM di estendere il networking APPN nella propria azienda, supportando al tempo stesso il networking subarea esistente. Scegli tra tre livelli funzionali che offrono VTAM con vantaggiosi rapporti costo/valore.

z/VSE 6,2 è l'ultima versione z/VSE in servizio. La data di entrata in vigore del servizio Z/VSE 6,2 è il 30 settembre 2023 e la data di fine servizio si applica anche a VTAM per VSE/ESA V4,2,0. Per ulteriori dettagli, consultare z/VSE 6.2 Informazioni sulla fine del servizio.