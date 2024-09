Quella che prima era una black box del mainframe si è trasformata in più livelli di visibilità, mentre le transazioni passano da z/OS Connect, CICS e IMS a backend come IMS DB, Db2 e VSAM. Z APM Connect può fare emergere alcune metriche chiave per questi hop, come il tempo di risposta, il numero di chiamate, i codici ABEND e altro ancora. Ottieni dati e dettagli transazionali da IBM CICS, IMS, CICS Transaction Gateway, Db2 e z/OS Connect Enterprise Edition.