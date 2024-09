IBM Operating System Environment Manager for z/OS (OSEM for z/OS) è un gestore di uscite dinamico e un set di uscite di controllo standard opzionali per gli ambienti OS/390 e z/OS. Come gestore di uscite dinamico, fornisce un'interfaccia coerente e facile da usare per la maggior parte dei punti di uscita forniti da IBM per migliorare l'ambiente OS/390 e z/OS.