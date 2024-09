IBM Z OMEGAMON AI for z/OS offre funzionalità dettagliate di monitoraggio e gestione dei problemi per i sistemi IBM Z. Monitora e gestisci componenti quali Workload Manager, Coupling Facility, Cross System Coupling Facility (XCF), Global Enqueue, carichi di lavoro condivisi DASD e USS (Unix System Services). È progettato per migliorare la visibilità, l'usabilità e le prestazioni per aiutare a gestire questi ambienti e componenti in modo più efficiente ed efficace.

L'integrazione con altri prodotti della famiglia OMEGAMON offre funzionalità di gestione continua su z/OS.