IBM IMS™ Batch Terminal Simulator for z/OS è uno strumento di collaudo e debug che offre una soluzione completa per controllare la logica dei programmi delle applicazioni, le interfacce delle applicazioni di IMS, l'attività di elaborazione a distanza, i blocchi di controllo in formato 3270 e l'attività del database. Simula il comportamento delle applicazioni e genera rapporti contenenti informazioni dettagliate sulle transazioni elaborate. Il nostro strumento migliora la programmazione delle applicazioni, la produttività dei test e l'efficienza, per risparmiare tempo e denaro.