Con IBM® CICS Batch Application Control for z/OS, è possibile eseguire batch più frequenti durante il normale orario di lavoro, fornire dati più aggiornati agli utenti e ridurre il tempo che il personale IT impiega per risolvere le chiusure anomale (ABEND) legate ai batch. Deallocando dinamicamente le risorse dalle applicazioni CICS online e riallocandole al termine dell'elaborazione batch, è possibile ridurre il tempo necessario per le finestre batch notturne o eliminare completamente la necessità di ridurre le regioni CICS per l'elaborazione batch. CICS Batch Application Control consente di spostare le applicazioni CICS più vicino alle operazioni 24/7.