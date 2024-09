Semplifica il processo di ripristino e riduci il tempo necessario per ripristinare i database elaborando i dati in parallelo e ripristinando in simultanea i set di dati del database. IBM IMS Database Recovery Facility for z/OS si integra con altri IMS Tools per consentire di creare nuove copie di immagini, ricostruire indici e convalidare i database ripristinati.