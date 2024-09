L'IBM IMS™ Program Restart Facility for z/OS® automatizza l'elaborazione di Checkpoint, Backout e Restart dei programmi IMS Batch Messaging Program (BMP) e IMS Batch DLI/DBB.Gestisce il processo di selezione dell'ID Checkpoint identificando il set di dati di log corretto da utilizzare e creando la procedura di riavvio programmata.Monitora il numero di checkpoint creati dall'applicazione batch per determinare se ne sono stati creati troppi o troppo pochi in un determinato periodo di tempo.Riavviando automaticamente e correttamente i lavori IMS Batch interrotti, è possibile evitare errori manuali e migliorare la disponibilità di IMS.