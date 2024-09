IMS Database Solution Pack for z/OS aiuta a ridurre la complessità operativa e l'impatto della riorganizzazione dei database sulle tue risorse di sistema. Si integra con BM Tools Base Autonomics Director for z/OS per aiutare a mantenere le prestazioni dei database IMS e con IBM Management Console for IMS e Db2 per fornire un'interfaccia web per le attività di amministrazione dei database.