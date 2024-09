IBM IMS Database Utility Solution for z/OS consente di riorganizzare IMS full-function e High Availability Large Databases (HALDBs). Integra varie utility IMS e offre funzioni che aiutano a mantenere i database ottimizzati e operativi.

Questo pacchetto di soluzioni aiuta a ridurre la complessità operativa e l'impatto della riorganizzazione dei database sulle risorse di sistema. L'integrazione con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS fornisce un'interfaccia Web per le attività dell'amministratore del database.