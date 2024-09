IMS Sysplex Manager for z/OS fornisce un unico punto di controllo per le operazioni di sistema IMS. Consente di gestire più sistemi IMS in un ambiente sysplex o IMSplex. Fornisce una visualizzazione centralizzata e in tempo reale delle informazioni IMS sysplex e IMSplex attraverso un'unica interfaccia e automatizza la gestione di situazioni di errore specifiche, riducendo la complessità per i programmatori di sistema.