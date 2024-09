L'elenco delle attività da svolgere era lungo e il tempo era breve, ma la priorità era chiara: sostenere il piano di rientro a scuola studiato dal governatore.

Lavorando fianco a fianco con il Department of Health del Rhode Island, IBM® Consulting ha adottato un approccio incentrato sull'uomo per comprendere le esigenze e le opportunità per sviluppare una roadmap volta a supportare bambini, genitori e personale scolastico. Si trattava di riunire un team specializzato nell'indagine dei casi in ambito scolare e nella ricerca dei contatti, di creare un call center per i test per le scuole e di aggiungere risorse umane per supportare i nuovi processi di business, il tutto in due settimane. Il call center è entrato in funzione il 14 settembre 2020 con 40 agenti addestrati dotati di script di chiamata documentati.

"Il team IBM ha lavorato 24 ore su 24 con il nostro team per attivare il call center il più rapidamente possibile", afferma Hawkins. "La soluzione IBM ci ha permesso di creare una struttura che possiamo scalare per ampliarla o ridurla a seconda di ciò che sta accadendo e di ciò che apprendiamo sul COVID-19. Ci consente inoltre di spostare risorse secondo le esigenze e di formare il personale delle diverse funzioni."

Seguendo la guida di IBM, lo Stato ha ampliato le funzionalità del call center anche per il grande pubblico, dotandolo di agenti qualificati e aggiungendo un'hotline COVID-19. Per accelerare l'assistenza ai residenti infetti, ha riunito persone, processi e tecnologia, migliorando e automatizzando i processi di indagine sui casi e di rintracciamento dei contatti, con il supporto della piattaforma Salesforce. "Non avevamo la capacità della linea telefonica, la tecnologia o l'esperienza operativa", afferma Campagna. "Avevamo bisogno di scalabilità e velocità e di affrontare i casi più rapidamente. IBM ha messo a disposizione tutta questa tecnologia e competenza per aiutarci a rispondere al COVID." Oggi, il COVID-19 Operations Contact Center, che offre anche servizi di tracciamento dei contatti, è gestito da IBM.

I residenti possono anche ricevere risposte alle domande più frequenti visitando il sito Web dello stato e chattando con RHODA, un agente virtuale online basato sul software IBM watsonx Assistant. IBM ha lanciato il progetto in soli 12 giorni, integrandolo con la piattaforma Saleforce prima di affidarlo ad agenti umani. Da ottobre 2020, RHODA ha tenuto più di 100.000 conversazioni su argomenti relativi alla programmazione dei test, ai risultati dei test, alle restrizioni di viaggio, all'idoneità al vaccino e ad altre domande.

Durante la prima fase di test nelle scuole, la tecnologia IBM watsonx Assistant ha gestito più di 18.000 telefonate relative alla pianificazione dei test, alle cancellazioni e alla riprogrammazione dei test e al recupero dei risultati dei test, in sole tre settimane. Quando gli utenti avevano domande più complesse, veniva fornita ulteriore assistenza con un instradamento intelligente e notifiche di testo in uscita. Nella seconda fase di test, il software IBM watsonx Assistant ha gestito automaticamente il 70% di tutte le chiamate relative alle vaccinazioni, avvalendosi al contempo di un agente umano per le problematiche più complesse, le richiamate e assistenza bilingue in inglese e spagnolo.

Un altro fattore chiave per la trasformazione delle operazioni del reparto era l'uso di metodologie IBM Garage™ agile e incentrate sull'utente. In queste sessioni collaborative, i team di IBM e del Department of Health del Rhode Island hanno fatto leva sulle rispettive competenze per discutere delle opzioni di politica sanitaria, mappare i processi e sviluppare modelli predittivi. Grazie agli insight su come, dove e perché il COVID-19 si diffonde, combinati con processi operativi end-to-end migliorati, lo Stato del Rhode Island può prevedere meglio le epidemie e, in definitiva, personalizzare la risposta sanitaria pubblica.

Hawkins aggiunge: "IBM ha portato straordinari strumenti analitici che utilizziamo per consigliare il governatore e il gruppo dirigente sui modi per spostare la nostra risposta, non solo in relazione alle aperture e chiusure di attività commerciali, ma anche ai test e ad altre misure di mitigazione della salute pubblica."