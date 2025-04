La migrazione a un SCM basato su Git ha permesso ad ANZ di adottare un processo di sviluppo semplificato e automatizzato. Più sviluppatori possono ora lavorare contemporaneamente sullo stesso codice senza la necessità di una procedura di check-in/check-out, migliorando notevolmente la collaborazione e l'efficienza. Le nuove soluzioni e i nuovi processi forniscono anche solide funzionalità di monitoraggio e revisione, garantendo la conformità agli standard e alle normative del settore, una necessità in un settore fortemente regolamentato come quello bancario.

L'adozione di DevOps mainframe ha permesso di ottenere benefici significativi. La banca ha registrato una riduzione dei costi di licenza di circa il 90% rispetto all'SCM tradizionale basato su mainframe. Inoltre, con le pipeline di compilazione automatizzate ora possono fornire nuove funzionalità e miglioramenti delle applicazioni più velocemente, aumentare la qualità e migliorare le esperienze per sviluppatori e clienti.

Prima ANZ aveva un processo complesso per gli hotfix che richiedeva circa 4 settimane per il retrofit nell'SCM e la distribuzione in ambienti non di produzione. Con il framework CI/CD, ANZ ora utilizza Git in modo nativo come unico SCM, fornendo gli hotfix direttamente agli ambienti di produzione attraverso una pipeline controllata, semplificata e affidabile. Ogni hotfix ora richiede solo un'ora al massimo, il che consente agli sviluppatori di dedicare tempo e impegno allo sviluppo di nuove funzionalità.

"Il passaggio a DevOps mainframe è stata una svolta per noi", ha dichiarato Charan Ankushapur, Core Banking Engineering Lead di ANZ. E continua: "Abbiamo visto miglioramenti significativi in termini di efficienza, produttività e soddisfazione dei clienti e siamo fiduciosi che ciò continuerà a generare valore aziendale per noi in futuro."

Con questa nuova toolchain di sviluppo in atto, ANZ è ben posizionata per continuare a innovare e migliorare i suoi sistemi bancari principali e restare al passo con la concorrenza nel settore finanziario in rapida evoluzione. La banca intende continuare a sfruttare gli strumenti per sviluppatori di IBM per promuovere ulteriori innovazione e miglioramenti ed esplorare nuove opportunità di crescita ed espansione.