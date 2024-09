Tra le molte funzionalità offerte dalla soluzione IBM, una delle più semplici si distingue agli occhi del team come un importante aumento della produttività. "Molti dei nostri utenti notano la facilità e la velocità della funzione di ricerca dei file", afferma il manager. "I risultati sono disponibili e utilizzabili in pochi minuti. In confronto, per impostare ed eseguire la ricerca utilizzando strumenti legacy servono diverse ore."

Il manager cita anche la maggiore preparazione del suo team per gli audit come un vantaggio fondamentale della soluzione IBM. "In passato ci volevano diversi giorni per compilare manualmente la mappatura completa di un'applicazione in risposta a un controllo. Ora, grazie a IBM ADDI, non solo la mappa è disponibile in qualsiasi momento, ma la generazione di altri report in risposta a un audit può essere effettuata in pochi minuti."



Infine, la soluzione IBM fornisce una qualità molto maggiore aiutando l'organizzazione a identificare ed eliminare le righe di codice inutilizzate. "Ogni riga di codice inutilizzata consuma risorse del server e quindi ha un impatto sull'ambiente. Con l'aiuto di IBM ADDI, speriamo di quantificare la riduzione dell'impatto ambientale associata alla rimozione del codice morto e dei programmi inutilizzati", afferma il manager.