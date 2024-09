I container sono ideali per la modernizzazione delle applicazioni e per gli scenari ibridi multicloud, perché sono leggeri e portatili. Con i servizi container IBM, basati su tecnologie open source come Kubernetes, puoi facilitare e accelerare il tuo percorso verso il cloud. Utilizza strumenti di integrazione continua e fornitura continua (CI/CD) per creare e distribuire le tue applicazioni containerizzate nel cloud. Orchestra i tuoi container con un servizio gestito Red Hat® OpenShift® o IBM® Cloud Kubernetes Service. Soddisfa gran parte delle tue esigenze di trasformazione con il middleware IBM containerizzato e i componenti open source presenti nelle nostre soluzioni IBM® Cloud Pak.