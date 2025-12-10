下一步，我们将进入旅程中的访问控制和身份管理环节。控制可访问数据的人员范围，对于成功保障信息安全至关重要。您可能已清点所有数据并将其整理得井井有条，但如果访问数据的人员范围设置不当，数据滥用或陷入混乱只是时间问题。为了推行这一控制措施，我们希望有效部署健全的身份验证和授权措施。这意味着组织应设立多重身份验证 (MFA) 或自适应多重身份验证 (A-MFA) 等机制来提供额外的数据保护。接下来，您需要基于最小权限原则来限制访问。如果您对这项原则并不熟悉，让我们来阐明它的核心要求：即组织只应授予个人完成本职工作所需的最低权限。例如，市场营销部的 Sally 为完成其工作，并不需要访问会计部的 Harry 所使用的数据。部署基于角色的访问控制 (RBAC) 也很重要。RBAC 可以根据用户在组织中的角色分配访问权限。我们还需要确保对授权进行持续监控。例如，Samy 上个月与部门外的 Maria 合作开展某个项目。项目完成后，最佳实践是撤销 Samy 对 Maria 所拥有数据的访问权限，因为他并没有理由继续访问这些数据。