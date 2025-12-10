Think 时事通讯
数据安全是指旨在保护数字信息在全生命周期中免遭未授权访问、破坏或窃取的一系列技术和安全实践措施。数据安全涵盖物理和数字环境，且与您日常使用的各个设备和应用程序息息相关。
保护敏感数据不仅至关重要，更是合规与信任的基石。设计周密的多层次数据安全实施战略是必不可少的防御保障。问题是：我们如何才能有效实施这一战略？以中型医疗保健提供方 Maplewood Health Network 为例。该提供方目前依靠标准云存储服务来存储患者记录（姓名、出生日期、治疗详情等信息），且并未配置细粒度访问控制或静态加密功能。某个星期三，一次简单的网络钓鱼攻击绕过了该提供方过时的防火墙。患者数据现已遭到攻击者窃取。突然之间，Maplewood Health Network 遭遇监管罚款与诉讼，更因数据处置不当引发信任危机，面临患者大量流失的潜在风险。遗憾的是，这种情况并非个例，对于所有数据安全体系薄弱的企业来说，这都是一项切实存在的风险。接下来，我们将介绍数据安全实施的部分最佳实践，以确保您的数据安全、合规且可靠。
数据泄露可能会导致重大的财务和声誉损失，致使企业失去客户和利益相关者的信任。GDPR、HIPAA、PCI DSS、ISO 和 CCPA 等数据保护法规要求严格保护数据并以透明的方式处理数据。IBM 发布的“2025 年数据泄露成本报告”强调，数据安全控制薄弱的组织面临着更高的泄露风险和成本。涉及“影子 AI”的安全事件造成的损失比典型泄露事件平均高出 67 万美元，且会泄露更多的客户数据。这些调查结果凸显了实施强效、全面数据安全措施的紧迫性：在日益复杂的威胁态势中，此举对最大限度减少财务损失、保护敏感信息及确保监管合规性至关重要。
可靠的数据安全实施计划始于建立明确的治理架构。您必须定义数据的所有权、责任和问责制。关键在于实施和执行数据处理政策和程序，确保其涵盖访问、共享、保留和销毁等环节。例如，所有归类为“机密”的企业数据仅限授权人员通过多重身份验证 (MFA) 访问。此外，只有在获得数据所有者的批准后，才能使用经批准的加密传输方式对外共享敏感数据。此外，所有数据的访问、共享、保留和销毁都必须记录并定期审计，以确保政策合规性，并及时处理任何违规行为。定期面向员工开展合规和最佳实践方面的培训也至关重要。这一方案可确保每个人都了解风险及其在保护数据中的作用。
接下来，您必须发现、分类和盘点所有数据。了解具体存在的数据及其位置，以及每项数据的敏感度对于实施数据安全措施至为关键。您可以借助自动化工具扫描系统以查找存储的数据，包括影子 IT 和云服务，从而发现数据。影子 IT 是指员工当前使用但尚未获得企业 IT 部门明确批准的任何硬件、软件或云端系统。这种情况是对您的数据进行风险评估的绝佳机会。一旦掌握所有数据，您就能确认当前安全状况中可能存在的薄弱环节。此步骤可能包括实施某种形式的渗透测试，以确定薄弱环节的具体位置。在数据分类阶段，不同类型的数据会根据敏感度进行标记，可能会归类为“公开”、“内部”或“机密”。这些分类级别的名称各不相同，但在不同企业中的含义通常一致。数据库存清单需准确记录并及时更新所有数据资产及其存储位置。
下一步，我们将进入旅程中的访问控制和身份管理环节。控制可访问数据的人员范围，对于成功保障信息安全至关重要。您可能已清点所有数据并将其整理得井井有条，但如果访问数据的人员范围设置不当，数据滥用或陷入混乱只是时间问题。为了推行这一控制措施，我们希望有效部署健全的身份验证和授权措施。这意味着组织应设立多重身份验证 (MFA) 或自适应多重身份验证 (A-MFA) 等机制来提供额外的数据保护。接下来，您需要基于最小权限原则来限制访问。如果您对这项原则并不熟悉，让我们来阐明它的核心要求：即组织只应授予个人完成本职工作所需的最低权限。例如，市场营销部的 Sally 为完成其工作，并不需要访问会计部的 Harry 所使用的数据。部署基于角色的访问控制 (RBAC) 也很重要。RBAC 可以根据用户在组织中的角色分配访问权限。我们还需要确保对授权进行持续监控。例如，Samy 上个月与部门外的 Maria 合作开展某个项目。项目完成后，最佳实践是撤销 Samy 对 Maria 所拥有数据的访问权限，因为他并没有理由继续访问这些数据。
接下来，我们将继续介绍数据加密流程。加密通过将可读数据转换为不可读的密文来遮掩数据。这项安全措施至关重要，且能够在存储和传输过程中保障数据安全。静态数据加密可保护文件和数据库，传输数据加密则采用 TLS/SSL 等协议来保护跨网络传输的信息。应用可靠的加密协议可增强组织抵御攻击的能力，同时支持组织满足重要的监管合规要求。
加密之后，实施强效数据安全策略的下一步是数据丢失预防 (DLP)。DLP 解决方案通过识别、监控和防止未授权的数据传输，在保护敏感信息方面发挥关键作用。这些安全工具应用于网络和端点设备，以阻止人员将敏感数据发送到组织外部，包括将文件复制到 USB 驱动器或上传到未经授权的云账户。借助自动标记和监控工具等手段，即可标记和跟踪数据。该步骤能够大幅提升事件响应 (IR) 效率，并为全面合规审计提供有力支持。
在此之后，我们应专注于实施完善的数据共享战略。由于数据共享会导致个人和组织面临更多的风险，因此在制定这项计划时务必格外谨慎。首先，必须通过制定明确的政策和实施适当的技术控制措施来限制阻止内部和外部的敏感数据共享行为。例如，一家名为“Real Good Electronics (RGE)”的在线电子零售商实施了一项政策，仅允许授权员工访问订单详情和付款记录。这一程序可从根本上限制访问，且有助于保护敏感信息。此外，部署安全的协作平台，特别是具备细粒度访问控制和全面审计跟踪记录的平台，对于在整个共享过程中维护数据安全至关重要。
现在，我们将介绍数据备份和恢复。作为数据安全实施的关键环节，该步骤将在 IR 计划成功落实后执行。消除威胁后，组织必须评估哪些系统和数据受到影响，以便从备份中恢复这些系统。组织必须针对关键数据定期备份，以便将副本安全地存储在离线或云端环境。恢复步骤会调用存储的备份来重建系统和数据。这一方案可以减轻灾难的影响，并确保系统能够在发生数据泄露后恢复正常运营。恢复还包括加强网络安全控制和漏洞修复，这是因为攻击者深知漏洞可能持续存在，因此他们会在入侵后迅速瞄准组织数据。
物理安全这一话题常被低估，但它无疑是数据安全实施中最关键的组成部分。如果缺乏适当的物理安全计划，这就相当于您自愿将数据拱手让与攻击者。个人和组织需要考虑未锁定安全区域和不当的徽章程序等细节，因为这些问题可能会立即引发漏洞。攻击者会利用您的懈怠心理，一时疏忽大意，就会为其提供可乘之机。部分示例还包括人员未锁定工作站，以致投机取巧的攻击者成功窃取 PII 访问权限，或未经身份核验便允许访客进入。始终保持安全意识并严格遵守相关章程，对保障数据安全至关重要。
在当今的数字环境中，数据安全实施是一项长期任务，需要时刻关注并不断调整。有效实施需要采用多层次方案，包括完善的治理体系、明确的数据分类、严格的访问控制、加密技术、数据丢失预防以及全面的事件响应计划。定期开展员工培训和培养安全优先的组织文化也同样重要。利用 AI 和自动化技术可以显著提高威胁检测和响应 (TDR) 能力，但人工输入仍是此过程的核心要素。通过应用这些综合战略，组织就能显著降低风险，保护其高价值数据，并有效应对日益复杂的威胁环境。
