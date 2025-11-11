Dados devidamente preparados e gerenciados são fundamentais para o sucesso da IA. Como diz o ditado: "se entra lixo, sai lixo". Dados precisos, completos e consistentes geram um melhor desempenho e ganhos de produtividade com a IA empresarial. Enquanto isso, uma estratégia de dados para dados bem governados e protegidos ajuda a garantir a conformidade regulatória e a proteger a privacidade do usuário.

À medida que as decisões impulsionadas por IA se tornam cada vez mais uma vantagem competitiva, muitas organizações estão percebendo que as práticas tradicionais de gerenciamento de dados podem não ser suficientes para fornecer dados preparados para IA. De acordo com uma pesquisa de 2024 do IBM Institute for Business Value, apenas 29% dos líderes de tecnologia concordam fortemente que os dados de suas empresas atendem aos padrões de qualidade, acessibilidade e segurança necessários para escalar com eficiência a IA generativa (IA Gen).1

Para alcançar e manter a prontidão dos dados para a adoção da IA, as organizações podem se concentrar em algumas práticas essenciais de dados: acesso unificado, governança, segurança e suporte. Ao colocar esses elementos fundamentais em prática, as organizações podem garantir que seus dados estejam realmente preparados para IA e, ao fazê-lo, transformar a IA de um experimento caro em um poderoso mecanismo de valor empresarial.