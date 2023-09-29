O que é o AWS Lake Formation?

O que é o AWS Lake Formation?

O AWS Lake Formation é um serviço que facilita a criação de um data lake seguro em um tempo mínimo.

Estamos vendo mais empresas migrarem para o data lake porque ele é flexível, mais barato e muito mais fácil de usar do que um data warehouse. Você não fica preso a formatos proprietários, nem precisa ingerir todos os seus dados em uma tecnologia proprietária.

À medida que mais empresas estão utilizando o data lake, a segurança se torna ainda mais importante, pois há mais pessoas precisando acessar esses dados e você quer poder controlar quem vê o quê.

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Benefícios

O AWS Lake Formation pode ajudar a lidar com a segurança no data lake. Para os usuários do Amazon S3, é uma integração perfeita que permite estabelecer políticas de segurança granulares em seus dados. O AWS Lake Formation oferece três recursos fundamentais:

1. Criação de data lakes rapidamente: isso significa dias, não meses. Você pode transferir, armazenar, atualizar e catalogar seus dados de maneira mais rápida, além de organizar e otimizar automaticamente suas informações.

2. Simplificação do gerenciamento de segurança: é possível definir e aplicar centralmente políticas de segurança, governança e auditoria.

3.Facilitação da descoberta e do compartilhamento de dados: catalogue todos os ativos de dados da sua empresa e compartilhe conjuntos de dados entre os consumidores de forma simples.

Se você está atualmente usando o AWS S3 ou planejando usar, recomendamos considerar o AWS Lake Formation como uma maneira fácil de implementar políticas de segurança no seu data lake. Como parte do seu stack, você também precisará de um motor de consulta que permita obter análises no seu data lake. O motor mais popular para fazer isso é o Presto, um motor de consulta SQL de código aberto desenvolvido para o data lake.

Facilitamos o início com este stack: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Oferecemos SaaS para Presto com integrações prontas para uso com S3 e Lake Formation, para que você possa obter um stack completo de análise de data lake em funcionamento em questão de horas.

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