Por que a qualidade de dados de IA é fundamental para o sucesso da IA

Organizações em todo o mundo continuam investindo pesadamente em IA. Prevê-se que os gastos globais com IA ultrapassem US$ 2 trilhões em 2026, representando um crescimento anual de 37%, de acordo com a Gartner.1 No entanto, essa rápida expansão mascara o fato de que muitas iniciativas de IA têm dificuldades para fornecer valor duradouro.

O 2025 CEO Study do IBM Institute for Business Value revelou que apenas 16% das iniciativas de IA foram implementadas com sucesso em toda a empresa,² enquanto o estudo NANDA do MIT3 relata que até 95% dos projetos-piloto de IA generativa não conseguem ir além da fase de experimentação.

Pesquisa sugere que a qualidade de dados de IA e a gestão de dados são fatores-chave de diferenciação dentro do ecossistema de IA. Um estudo separado do IBV descobriu que 68% das organizações que priorizam a IA relatam frameworks de governança e dados maduros e bem estabelecidos, em comparação com apenas 32% das outras organizações.4



Como observam os autores do estudo, "embora menos chamativa do que algoritmos de ponta ou casos de uso ambiciosos, essa base de dados estruturados, acessíveis e de alta qualidade representa a pré-condição essencial para o sucesso sustentado da IA".

Essa base é importante porque os modelos de aprendizado de máquina, parte central de muitos sistemas de IA, “aprendem” diretamente com os conjuntos de dados que recebem. Quando esses dados deturpam a realidade devido a erros, lacunas, informações desatualizadas, silos ou vieses sistemáticos, os modelos não somente herdam essas fraquezas, mas também podem amplificar os problemas de dados em escala.



Por exemplo, em sistemas de IA generativa, como grandes modelos de linguagem (LLMs) usados para processamento de linguagem natural, problemas de qualidade de dados podem surgir como texto com imprecisões factuais ou saídas de imagens com viés. A baixa qualidade dos dados também pode levar a um desempenho irregular, particularmente em casos extremos, como entradas incomuns e cenários sub-representados.

Mesmo uma pequena porcentagem de dados de baixa qualidade pode ter efeitos desproporcionais. Apenas alguns resultados ruins poderiam prejudicar a tomada de decisão e a confiança na tecnologia como um todo, levando os executivos a concluir que uma ferramenta de IA tem defeito quando a causa raiz está na qualidade dos dados que a informam.



Além dos resultados técnicos, a baixa qualidade de dados de IA traz implicações legais e éticas, incluindo riscos relacionados à privacidade de dados e ao uso responsável de dados. Modelos treinados com dados mal governados podem perpetuar a discriminação em áreas como contratação, empréstimos, saúde e serviços públicos. Ao mesmo tempo, regulamentações como a Lei de Inteligência Artificial da UE e um número crescente de leis de IA em nível estadual nos EUA responsabilizam cada vez mais as organizações pela privacidade de dados, bem como pela qualidade, representatividade e procedência dos dados de treinamento.