O que são dimensões de qualidade de dados?

As seis dimensões centrais (precisão, completude, consistência, atualidade, validade e unicidade), ajudam as organizações a manter a integridade dos dados, avaliar a exatidão dos elementos dos dados e prevenir problemas de qualidade de dados.

O conceito de dimensões de qualidade de dados foi formalizado em 1996 pelos professores Richard Y. Wang e Diane M. Strong no artigo, “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers,” 1 que originalmente identificou 15 dimensões. Desde então, o conceito evoluiu significativamente sem um padrão universal. No entanto, de seis a doze dimensões principais continuam sendo as mais amplamente adotadas na prática.



Uma parte crucial das estratégias de gerenciamento de dados, as dimensões de qualidade de dados fornecem às empresas um framework para obter dados de alta qualidade. Ao garantir que os dados atendam aos padrões de precisão, completude, consistência e outras dimensões, as organizações podem reduzir ineficiências operacionais, melhorar a satisfação do cliente e manter a conformidade regulatória.

Os dados de alta qualidade também apoiam iniciativas avançadas, como modelagem preditiva, inovação em inteligência artificial (IA) e serviços personalizados, o que acaba gerando melhor desempenho e vantagem competitiva.