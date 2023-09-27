O que é o Apache Ranger?

O Apache Ranger é um framework para habilitar, monitorar e gerenciar a segurança abrangente de dados em sua plataforma de dados É uma solução de autorização de código aberto que fornece controle de acesso e recursos de auditoria para plataformas de big data por meio de administração de segurança centralizada.
Seu modelo de governança de dados abertos e arquitetura de plug-ins possibilitou a extensão do controle de acesso a outros projetos além do ecossistema Hadoop, e a plataforma é amplamente aceita entre "grandes fornecedores de nuvem como AWS, Azure, GCP."
Com a ajuda do console Apache Ranger, administradores podem facilmente gerenciar políticas de controle de acesso granular centralizadas, incluindo políticas para arquivos, pastas, bancos de dados, tabelas e níveis de coluna em todos os clusters. Essas políticas podem ser definidas no nível de usuário, nível de função ou nível de grupo.
O Apache Ranger utiliza arquitetura de plug-ins para permitir que outros serviços se integrem sem dificuldades com controles de autorização.
O Apache Ranger também suporta auditoria centralizada do acesso dos usuários e ações administrativas para uma visibilidade abrangente do uso de dados sensíveis por meio de uma loja de auditoria centralizada que rastreia todas as solicitações de acesso em tempo real e suporta múltiplas lojas de auditoria, incluindo Elasticsearch e Solr.
Muitas empresas estão hoje procurando aproveitar o stack Open Data Lake Analytics, que é a alternativa aberta e flexível ao data warehouse. Nesse stack, você tem flexibilidade em relação ao seu armazenamento, computação e segurança para obter SQL em seu data lake. Com o Ahana Cloud, o stack inclui AWS S3, Presto e, neste caso, nossa integração com o Apache Ranger.
Clusters Presto gerenciados pelo Ahana podem aproveitar a integração com o Ranger para impor políticas de controle de acesso definidas no Apache.
O Ahana Cloud para Presto permite que você comece a trabalhar com o stack Open Data Lake Analytics em 30 minutos. É um SaaS para Presto e elimina todas as complexidades de ajuste, gerenciamento e mais.
