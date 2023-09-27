O que é o Apache Ranger?

Seu modelo de governança de dados abertos e arquitetura de plug-ins possibilitou a extensão do controle de acesso a outros projetos além do ecossistema Hadoop, e a plataforma é amplamente aceita entre "grandes fornecedores de nuvem como AWS, Azure, GCP."

Com a ajuda do console Apache Ranger, administradores podem facilmente gerenciar políticas de controle de acesso granular centralizadas, incluindo políticas para arquivos, pastas, bancos de dados, tabelas e níveis de coluna em todos os clusters. Essas políticas podem ser definidas no nível de usuário, nível de função ou nível de grupo.