O que é otimização de consultas?

As aplicações dependem de bancos de dados para recuperar informações de forma rápida e consistente. Quando as consultas são ineficientes, os bancos de dados podem gastar um tempo desnecessário realizando varreduras em tabelas, classificando registros ou unindo grandes conjuntos de dados. Esses atrasos podem desacelerar as interfaces de programação de aplicativos (APIs) e as cargas de trabalho de análise de dados, criando gargalos que degradam a experiência geral do usuário.

À medida que as organizações coletam mais dados, os bancos de dados devem suportar cargas de trabalho cada vez mais complexas, impulsionadas pelo grande volume, pelos diversos tipos de dados e pelos padrões de consulta mais exigentes.

Com a previsão de que a esfera de dados global atinja 393,9 zettabytes até 2028, consultas que antes processavam milhares de linhas poderão eventualmente processar milhões ou bilhões. A otimização de consultas melhora a escalabilidade ao permitir consultas eficientes, mesmo com o aumento da quantidade de dados e da complexidade das cargas de trabalho.