O que é o processamento de dados não estruturados?

Os dados empresariais fluem de todos os cantos das operações, de e-mails e documentos a interações com clientes e dispositivos conectados. Os dados não estruturados constituem a grande maioria (90%) dessas informações geradas pela empresa, crescendo mais rápido do que qualquer outro tipo de dados.1 Isso significa que cada clique, imagem e mensagem expande o conjunto de informações e, por extensão, o potencial de insights praticáveis.

As organizações que processam dados não estruturados vão além dos relatórios de nível superficial. Ao analisar dados de documentos digitais ou dispositivos de Internet das coisas (IoT), eles podem identificar mais tendências, avaliar riscos anteriormente ocultos e analisar o comportamento do cliente com um contexto mais rico. Esses insights informam a tomada de decisões, seja em diagnósticos de saúde ou automação industrial, e fornecem a base para tecnologias como ML, PLN e IA generativa.

Dados não estruturados também desempenham um papel fundamental em viabilizar modelos de linguagem amplos (LLMs), os primeiros sistemas de IA capazes de lidar com linguagem humana em larga escala. Esses modelos só têm bom desempenho quando as organizações conseguem preparar, armazenar e servir inputs não estruturados de alta qualidade. Com essa base estabelecida, os LLMs podem modelar padrões estatísticos em volumes massivos de dados, permitindo que empresas resumam documentos de texto, classifiquem feedback dos clientes ou analisem postagens em redes sociais com muito mais eficiência do que sistemas baseados em regras.

A relação é cíclica: sistemas de IA treinados com dados não estruturados produzem resultados que ajudam a enriquecer e organizar esses dados específicos. Esses conjuntos de dados enriquecidos então informam a última geração de modelos, criando um ciclo contínuo de refinamento.

Mas o insight exige infraestrutura. A velocidade e a variabilidade das informações não estruturadas exigem arquiteturas que sejam ao mesmo tempo escaláveis e adaptáveis. Quando práticas avançadas de gerenciamento de dados, como o gerenciamento de metadados, são combinadas com ferramentas modernas de análise, as organizações conseguem transformar o ruído dos dados não estruturados em nuance.