Data lake na nuvem versus data warehouse versus data mart

Embora todos os três tipos de repositórios de dados na nuvem contenham dados, há diferenças muito distintas entre eles. Por exemplo, um data warehouse e um data lake são grandes agregações de dados, mas um data lake geralmente é mais econômico de implementar e manter, pois não é estruturado em grande parte.

A arquitetura de data lake evoluiu nos últimos anos para suportar maiores volumes de dados e computação baseada em nuvem. Grandes quantidades de dados são recebidas de várias fontes de dados para um local central.

Um data warehouse pode ser estruturado de uma de três maneiras:

Como um serviço gerenciado oferecido pelos provedores de nuvem. Como uma solução de software que fornece controle interno e protocolos de segurança rigorosos, o que pode ser útil ao lidar com a conformidade com as regulamentações. Como um dispositivo, que geralmente é um pacote de solução de software e hardware plug-and-play.

Os dados dentro de um data warehouse podem ser utilizados com mais facilidade para várias finalidades do que os dados armazenados em um data lake. A razão é que um data warehouse é estruturado e pode ser mais facilmente minerado ou analisado.

Um data mart, por outro lado, contém uma quantidade menor de dados em comparação com um data lake e um data warehouse, e os dados são categorizados para um uso específico ou por uma unidade de negócios específica. Um data mart pode existir em muitos formatos diferentes (estrela, floco de neve ou vault) definidos pela estrutura lógica dos dados, sendo uma estrutura de vault mais ágil, flexível e escalável do que os outros formatos.

Existem três tipos de data marts:

Um data mart dependente, que consiste em partições de data warehouse corporativo. É um subconjunto de dados primários em um warehouse. Um data mart independente, que é um sistema autônomo, isolado em uma parte específica do negócio. Um data mart híbrido, que consiste em dados de um warehouse e fontes independentes. Esse tipo normalmente fornece acesso a dados e uma interface fácil de usar.

O tipo de repositório de dados que você escolhe e a estrutura dele dependem altamente das necessidades e demandas da sua empresa. Se fizer sentido para o seu negócio, aproveite os benefícios do armazenamento baseado em nuvem híbrida para ter flexibilidade, escalabilidade e uma abordagem mais ampla e informada para resolução de problemas e tomada de decisão.