Bancos de dados de vetores de geração aumentada por recuperação (RAG) combinam inteligência artificial (IA) com busca avançada, permitindo que grandes modelos de linguagem (LLMs) recuperem informações relevantes em tempo real e gerem respostas mais precisas e contextualizadas.
Um banco de dados de vetores para RAG consiste em dois componentes principais: uma arquitetura de recuperação (RAG) e uma camada de dados (banco de dados de vetores).
RAG é uma arquitetura que conecta um modelo de linguagem a fontes externas de conhecimento, permitindo que ele recupere informações relevantes e incorpore esse contexto em suas respostas no momento da consulta. Essa abordagem lida com limitações comuns dos LLMs, incluindo limitações de conhecimento, alucinações e falta de conhecimento específico de domínio.
Um banco de dados de vetores (ou vector DB) armazena e recupera dados como representações numéricas chamadas embeddings vetoriais, possibilitando a busca baseada em similaridade semântica em vez de correspondências exatas de palavras-chave. Esse processo permite que os sistemas recuperem informações com base no significado, mesmo quando a formulação das frases é diferente.
Os ganhos de desempenho dessa tecnologia são mensuráveis. Quando a Wikimedia Deutschland precisou tornar o gráfico de conhecimento de 120 milhões de entradas da Wikidata acessível aos LLMs, escolheu o DataStax Astra DB no IBM watsonx.data como seu banco de dados de vetores. O resultado: velocidades de consulta 30 vezes mais rápidas em comparação com a computação vetorial local e uma redução de 90% no tempo de desenvolvimento, liberando a equipe para se concentrar na construção e não na manutenção da infraestrutura.
Na maioria das implementações de RAG, os sistemas de RAG dependem de bancos de dados de vetores ou técnicas de indexação vetorial para permitir a busca semântica. No entanto, a pesquisa vetorial não é estritamente necessária. As arquiteturas de RAG também podem incorporar pesquisa por palavra-chave, consultas estruturadas ou abordagens híbridas, dependendo do caso de uso.
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Os bancos de dados de vetores para RAG redefinem como os sistemas de aprendizado de máquina e IA generativa (IA gen) acessam e aplicam informações. Em vez de tratar o conhecimento como algo fixo dentro de um modelo, eles o tratam como algo que pode ser recuperado, avaliado e usado dinamicamente no contexto.
Essa mudança tem implicações em quatro áreas principais: conhecimento, recuperação, grounding e operações.
Mesmo os modelos mais avançados são limitados por seus dados de treinamento. À medida que esses dados envelhecem ou conforme os casos de uso se tornam mais especializados, começam a surgir lacunas.
O RAG resolve isso ao introduzir o que pesquisadores frequentemente descrevem como "memória não paramétrica" — conhecimento externo que pode ser consultado em tempo de execução em vez de armazenado nos parâmetros do modelo.1
Os sistemas de pesquisa tradicionais normalmente dependem da correspondência de palavras-chave, o que pressupõe que os usuários e os dados usem a mesma linguagem. Na prática, muitas vezes isso não acontece. Os bancos de dados de vetores mudam a recuperação de palavras correspondentes para correspondência de significados, usando a similaridade vetorial para comparar o grau de alinhamento das representações.
As abordagens de recuperação híbrida usadas nos sistemas RAG combinam recuperação semântica com métodos de pesquisa tradicionais para melhorar o recall e a precisão, particularmente em ambientes empresariais em que os dados são heterogêneos e complexos.2
Os modelos generativos são probabilísticos, o que significa que geram respostas plausíveis, não fatos verificados. Isso cria um risco de alucinação.
O RAG atenua esse problema ao fundamentar as respostas em dados recuperados. Estudos em áreas como saúde e educação mostram que a combinação da recuperação com geração melhora a precisão factual e a confiabilidade em sistemas de perguntas e respostas.3
O RAG muda a forma como os sistemas de IA são mantidos e dimensionados. Em vez de retreinar modelos para incorporar novos conhecimentos, as organizações podem atualizar os dados subjacentes ou a lógica de recuperação, permitindo uma iteração mais rápida e maior adaptabilidade em todos os casos de uso.
Como resultado, o RAG tornou-se um padrão arquitetônico dominante em sistemas modernos de IA, especialmente em ambientes empresariais e aplicativos voltados para o consumidor, em que os modelos precisam acessar dados atualizados ou externos para gerar respostas precisas.
Em um nível elevado, os bancos de dados de vetores para RAG seguem uma sequência estruturada:
Toda interação começa com uma consulta do usuário expressa em linguagem natural. Nesse estágio, a entrada existe na forma de tokens, as unidades de texto que os modelos de linguagem processam. Os tokens representam como a linguagem é escrita e estruturada, mas ainda não capturam o significado de uma maneira que possa ser pesquisada.
Para tornar a consulta pesquisável, ela é transformada em um embedding que fornece uma representação numérica do significado. Uma maneira de entender isso é por meio da geografia.
Ao converter tokens em embeddings, o sistema passa da linguagem para um espaço em que o significado pode ser comparado matematicamente (espaço vetorial de alta dimensão).
Uma vez que a consulta é representada como um embedding (ou vetor de consulta), o banco de dados de vetores procura vetores semelhantes. Esse processo depende de métricas de similaridade, como a similaridade de cosseno, que medem o quanto os vetores estão alinhados em um espaço de alta dimensão. Muitos sistemas também incluem camadas de classificação que priorizam os resultados mais relevantes, melhorando a precisão e a coerência.
O sistema recupera segmentos menores ou "chunks" de dados associados aos embeddings mais semelhantes. Esse processo, conhecido como "chunking", determina a qualidade da recuperação com base em como os chunks são definidos. Se forem muito grandes, a recuperação pode ficar imprecisa. Se forem muito pequenos, podem perder o contexto.
As informações recuperadas são inseridas no input do modelo, o que é chamado de ampliação de prompt. A consulta original e o contexto recuperado formam uma única sequência de tokens. O modelo não faz distinção entre eles. Ele simplesmente processa o input combinado e gera uma resposta, tornando a estrutura do prompt um elemento crítico.
Com o prompt aumentado implementado, o modelo gera uma resposta. Esta etapa destaca como o RAG difere de processos como o ajuste fino, que modifica os parâmetros internos de um modelo, incorporando conhecimento diretamente nele. O RAG recupera o conhecimento em tempo de execução, deixando o modelo inalterado. Em outras palavras, o ajuste fino melhora o que o modelo sabe, enquanto o RAG melhora o que o modelo pode acessar.
Os sistemas de banco de dados de vetores RAG não são uma única ferramenta, mas um conjunto coordenado de componentes que trabalham juntos para estruturar e gerar respostas. Os principais componentes nesse processo incluem:
A base de conhecimento é a fonte externa da verdade do sistema. Contém os dados que o modelo irá recuperar, que podem incluir documentos, PDFs, registros estruturados, chamados de suporte ou outros conteúdos não estruturados .
Em ambientes corporativos, esses dados geralmente são fragmentados entre sistemas e formatos. Como resultado, a qualidade da base de conhecimento impacta diretamente a qualidade das saídas do sistema.
O modelo de embedding traduz a linguagem natural em representações vetoriais que capturam o significado.
Esse componente determina como as informações são posicionadas no espaço semântico, moldando como as consultas e os documentos são comparados durante a recuperação. Se o modelo de embedding não conseguir capturar nuances específicas do domínio, como terminologia técnica ou relações contextuais, a qualidade da recuperação será prejudicada.
O banco de dados de vetores armazena e indexa embeddings, permitindo buscas rápidas por similaridade em grandes conjuntos de dados. Sua função não é apenas armazenamento, mas desempenho de recuperação. Técnicas de indexação, como a busca por vizinhos mais próximos aproximados (ANN), permitem que o sistema localize vetores relevantes rapidamente, mesmo em escala. Pesquisas recentes da IBM demonstram sistemas capazes de lidar com dezenas a centenas de bilhões de vetores.
Ao mesmo tempo, os bancos de dados de vetores geralmente oferecem suporte à filtragem de metadados e à busca híbrida, permitindo que os sistemas refinem os resultados com base em restrições adicionais, como data, categoria ou fonte.
O recuperador atua como a interface entre a consulta do usuário e o banco de dados de vetores. Ele utiliza um modelo de embedding para converter a consulta em uma representação vetorial, executa a busca usando interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) e retorna os resultados mais relevantes.
Esse processo constitui a base da busca moderna de IA. Em sistemas mais avançados, o recuperador também pode incluir lógica de classificação, mecanismos de filtragem ou estratégias de recuperação em várias etapas para aumentar a precisão.
A camada de integração governa o sistema, gerenciando como os dados fluem entre os componentes e como os prompts são construídos. Ele pega os resultados recuperados, os organiza e os insere no input do modelo de forma estruturada.
A integração é onde os frameworks de engenharia de prompts e orquestração entram em ação, garantindo que o modelo receba um contexto claro e relevante. Frequentemente, sistemas são construídos usando uma combinação de ferramentas de código aberto , bibliotecas Python e plataformas de banco de dados de vetores como Pinecone ou Milvus. Essa coordenação é o que, em última análise, permite a pesquisa de IA escalável em aplicativos e conjuntos de dados em grande escala.
O gerador é o modelo de linguagem responsável por produzir a resposta final. Ele não recupera informações por si só. Em vez disso, ele interpreta o prompt aumentado e gera uma resposta com base no contexto que recebeu. Essa distinção é importante. O papel do gerador não é "saber" tudo, mas sim sintetizar e expressar as informações fornecidas pelo sistema.
Projetar e implementar bancos de dados de vetores para RAG envolve tradeoffs entre precisão, desempenho e complexidade do sistema. Embora a arquitetura seja conceitualmente simples, sua eficácia depende do quão bem cada componente está ajustado para a tarefa em questão. As considerações geralmente incluem:
Os sistemas de RAG dependem da recuperação como sua fonte principal da verdade. Se o sistema recuperar informações incompletas ou irrelevantes, o modelo gerará uma resposta incorreta. Esse desafio geralmente decorre da qualidade do embedding e da lógica de classificação. Embeddings podem perder nuances específicas do domínio, enquanto a pesquisa por similaridade pode apresentar resultados tecnicamente próximos, mas contextualmente errados.
Para lidar com isso, os sistemas modernos incorporam camadas de reclassificação, modelos de embedding específicos do domínio e técnicas de recuperação híbridas que combinam similaridade semântica com filtragem estruturada.
O desempenho da recuperação também é moldado pela forma como os dados são segmentados. Como os documentos são divididos em partes menores antes da recuperação, estratégias de chunking mal definidas podem fragmentar o significado ou reduzir a precisão. Frequentemente, as equipes tratam a fragmentação como uma consideração de design, equilibrando especificidade com contexto.
Mesmo quando a recuperação é eficaz, o modelo só consegue processar uma quantidade limitada de informações de cada vez (sua janela de contexto). Em consultas complexas, especialmente aquelas que exigem síntese a partir de múltiplas fontes, essa limitação pode restringir o raciocínio, forçando o sistema a priorizar o que é mais relevante. Sistemas com boa relação custo-benefício tratam o contexto como um recurso escasso, utilizando técnicas como sumarização e recuperação seletiva para maximizar seu valor.
O RAG introduz etapas adicionais no pipeline de inferência, incluindo a geração de embedding, a pesquisa de vetores e a construção de prompt. Embora cada etapa agregue valor, ela também aumenta a latência.
Em aplicações de IA em tempo real, até mesmo pequenos atrasos podem afetar a experiência do usuário. Em implementações em grande escala, podem criar desafios relacionados à taxa de transferência e à capacidade de resposta. É por isso que os sistemas de produção geralmente dependem de técnicas de indexação otimizadas, como pesquisa ANN, armazenamento em cache e processamento paralelo, para equilibrar precisão e complexidade.
Como os sistemas de RAG conectam modelos a fontes de dados externas, eles introduzem novas considerações de segurança em relação ao acesso a dados, privacidade e conformidade.
Ao contrário dos modelos tradicionais, em que o conhecimento é incorporado dentro de parâmetros, as aplicações RAG operam com dados em tempo real. Isso possibilita atualizações em tempo real e controle de acesso, mas também requer medidas de segurança, como proteções, para garantir que as informações confidenciais sejam protegidas em todo o pipeline.
Bancos de dados de vetores, em particular, armazenam embeddings derivados dos dados de origem. Embora não sejam cópias diretas, essas representações podem ser submetidas à engenharia reversa para inferir informações subjacentes. Como resultado, os sistemas de RAG corporativos exigem frameworks de governança robustos, incluindo criptografia, controles de acesso e auditabilidade.
Os bancos de dados de vetores para RAG são mais valiosos em cenários em que as informações são vastas, dinâmicas e difíceis de navegar usando interfaces tradicionais. Alguns exemplos:
Os banco de dados de vetores para RAG alimentam tanto chatbots corporativos quanto assistentes de conhecimento internos, recuperando e sintetizando informações de grandes fontes de dados distribuídas em tempo real. Isso permite que chatbots entreguem respostas de suporte atualizadas, ajudando os funcionários a consultar documentos internos e fluxos de trabalho usando linguagem natural, sem a necessidade de buscar em múltiplos sistemas.
Em áreas como finanças, saúde e análise jurídica, os sistemas de RAG apresentam informações relevantes de múltiplas fontes em contexto, permitindo que os usuários façam perguntas complexas, com várias partes e recebam respostas sintetizadas. O resultado é uma maior velocidade e precisão na tomada de decisão.
Os bancos de dados de vetores para RAG aprimoram os mecanismos de recomendação, permitindo a similaridade semântica entre as preferências e o conteúdo do usuário. Esses sistemas podem gerar explicações juntamente com recomendações, apresentando resultados com base não apenas no comportamento anterior, mas também em funcionalidades compartilhadas, avaliações ou padrões de uso recuperados de dados subjacentes.
Os bancos de dados de vetores para RAG estão evoluindo rapidamente à medida que as organizações migram de implementações experimentais para sistemas em escala de produção. A pesquisa e o desenvolvimento dos segmentos apontam para várias tendências emergentes, incluindo:
Os primeiros sistemas de RAG seguiam pipelines fixos: recuperar, aumentar, gerar. Os sistemas emergentes estão introduzindo um comportamento mais dinâmico.
A recuperação agentiva permite que os modelos decidam o que, quando e como recuperar informações. Em vez de uma única etapa de recuperação, os sistemas podem executar várias ações de recuperação, refinar consultas ou solicitar contexto adicional durante a geração.
Pesquisas recentes sobre agentes de IA sugerem que essa abordagem pode melhorar o desempenho em tarefas complexas e de várias etapas, especialmente aquelas que exigem raciocínio iterativo ou exploração.⁴
Embora a pesquisa vetorial continue sendo fundamental, ela é cada vez mais combinada com a pesquisa por palavra-chave, a filtragem de metadados e, em alguns casos, a recuperação baseada em gráficos (GraphRAG). Essa coordenação permite que os sistemas capturem tanto o significado semântico quanto as relações estruturadas, melhorando a precisão e o recall em ambientes complexos.
Os sistemas de RAG estão evoluindo para pipelines em tempo real que fazem ingestão e atualizam informações continuamente. Isso reduz a lacuna entre a criação e a disponibilidade dos dados, permitindo que os sistemas respondam às mudanças à medida que elas ocorrem.
Em ambientes como mercados financeiros ou monitoramento operacional, esse recurso está se tornando essencial. Os avanços no streaming de dados e na indexação incremental estão possibilitando que os bancos de dados de vetores atualizem embeddings sem reprocessamento completo.
O RAG está se expandindo para além do texto, incorporando imagens, áudio e dados estruturados, permitindo que os modelos recuperem e raciocinem em múltiplas modalidades.
Ao mesmo tempo, a pesquisa em RAG orientada por raciocínio está aprimorando a forma como os modelos sintetizam as informações recuperadas, passando da simples recuperação para fluxos de trabalho de raciocínio mais estruturados e com várias etapas.
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1 “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” ACM, 2020
2 “Hybrid Dense-Sparse Retrieval for High-Recall Information Retrieval,” ResearchGate, 2026
3 “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,” arXiv, 2023
4 “Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG,” arXiv, 2025