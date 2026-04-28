Os bancos de dados de vetores para RAG redefinem como os sistemas de aprendizado de máquina e IA generativa (IA gen) acessam e aplicam informações. Em vez de tratar o conhecimento como algo fixo dentro de um modelo, eles o tratam como algo que pode ser recuperado, avaliado e usado dinamicamente no contexto.

Essa mudança tem implicações em quatro áreas principais: conhecimento, recuperação, grounding e operações.