Sistema de registro versus fonte da verdade: qual a diferença?

A diferença entre SORs e SOTs é menos tecnológica e mais funcional. Eles não são propriamente tipos distintos de sistemas de informação, e sim sistemas que exercem funções diferentes dentro de uma organização.

A principal função de um sistema de registro é dar suporte às operações empresariais, capturando dados comerciais em um domínio específico. Por exemplo, uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) muitas vezes serve como sistema de registro dos dados dos clientes de uma organização, capturando informações como nome e detalhes de contato.

A função principal de uma fonte da verdade é correlacionar elementos de dados de diferentes sistemas para criar uma visão holística de um objeto de dados, como um cliente, produto ou processo. Muitas vezes, os stakeholders usam essa visão holística para análise de dados e tomada de decisão. Por exemplo, um data warehouse pode reunir dados de vários aplicativos de negócios, um CRM, uma ferramenta de enterprise resource planning (ERP), um sistema de gerenciamento de estoque. Essa agregação permite que os analistas de negócios identifiquem tendências mais amplas, como quais tipos de produtos têm melhor desempenho com diferentes segmentos de clientes.

Em outras palavras, SORs e SOTs lidam com diferentes pontos problemáticos:

Os SORs criam um armazenamento de dados confiável para cada domínio de negócios, de modo que os membros individuais da equipe, unidades de negócios e aplicativos não precisem manter seus próprios conjuntos de dados duplicados e inconsistentes.

Os SOTs ajudam a evitar silos de dados e permitem que as organizações tenham uma visão abrangente de seus objetos de dados em todos os domínios.

Os sistemas de registro e as fontes da verdade podem assumir várias formas, dependendo das necessidades e da arquitetura de dados de uma empresa: software especializado, um banco de dados básico, um sistema de arquivos em nuvem ou outro sistema de armazenamento. A maioria das organizações mantém tanto SORs quanto SOTs, pois servem a propósitos distintos.