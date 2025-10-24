O que é um sistema de registro?

Os SORs ajudam a garantir que diferentes sistemas dentro de uma Organização possam consultar as versões mais atualizadas e verificadas de elementos de dados importantes. Exemplos de SORs incluem bancos de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), software de gerenciamento de capital humano (HCM), software de planejamento de recursos empresariais (ERP), sistemas de execução de fabricação (MES), bancos de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) e plataformas de gerenciamento de projetos.

Os SORs também podem ter aplicações de cibersegurança. Por exemplo, as organizações podem usar um vault de segredos como fonte de registro para credenciais importantes ou um sistema de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) como fonte de registro para usuários da rede e suas permissões.

Sistemas de registro são partes importantes da estratégia de gerenciamento de dados mestre (MDM) de uma organização. O MDM refere-se à abordagem abrangente de uma empresa para gerenciar dados críticos em toda a empresa.

No contexto do MDM, cada sistema de registro oferece uma fonte confiável para um tipo específico de dados, como dados de clientes ou dados de produtos. Os sistemas de MDM consolidam dados de todos os SORs de uma organização para criar um "registro de ouro", ou a versão mais atualizada e validada dos dados de uma organização. O registro de ouro permite que todos trabalhem a partir de uma "fonte única da verdade" (SSOT) compartilhada, o que ajuda a eliminar silos e discrepâncias.

Por exemplo, um representante de vendas pode usar um sistema de CRM para procurar a última vez que um cliente se envolveu em uma transação financeira. O CRM é o sistema de registro, e o histórico de transações validadas do cliente é um registro valioso.

Sistemas de registro podem oferecer aos stakeholders em toda a organização acesso confiável e em tempo real a um conjunto consistente e validado de dados. Na ausência de um SOR, diferentes equipes e aplicações podem acabar trabalhando com conjuntos de dados inconsistentes, incompletos ou imprecisos, levando a erros, ineficiências e tomadas de decisão abaixo do ideal.

Ao mesmo tempo, são necessários investimentos significativos em gestão de dados e processos para manter a qualidade de dados e a integridade de dados em um sistema de registro.