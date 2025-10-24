O que é um sistema de registro?

Um sistema de registro (SOR) é uma fonte confiável de dados de negócios. Os SORs podem conter dados confiáveis sobre clientes, funcionários, produtos, fornecedores ou outros ativos e entidades relacionados a processos de negócios cotidianos. As organizações usam SORs para simplificar as funções de negócios principais e decisões de negócios.
Os SORs ajudam a garantir que diferentes sistemas dentro de uma Organização possam consultar as versões mais atualizadas e verificadas de elementos de dados importantes. Exemplos de SORs incluem bancos de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), software de gerenciamento de capital humano (HCM), software de planejamento de recursos empresariais (ERP), sistemas de execução de fabricação (MES), bancos de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) e plataformas de gerenciamento de projetos.
Os SORs também podem ter aplicações de cibersegurança. Por exemplo, as organizações podem usar um vault de segredos como fonte de registro para credenciais importantes ou um sistema de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) como fonte de registro para usuários da rede e suas permissões.
Sistemas de registro são partes importantes da estratégia de gerenciamento de dados mestre (MDM) de uma organização. O MDM refere-se à abordagem abrangente de uma empresa para gerenciar dados críticos em toda a empresa.
No contexto do MDM, cada sistema de registro oferece uma fonte confiável para um tipo específico de dados, como dados de clientes ou dados de produtos. Os sistemas de MDM consolidam dados de todos os SORs de uma organização para criar um "registro de ouro", ou a versão mais atualizada e validada dos dados de uma organização. O registro de ouro permite que todos trabalhem a partir de uma "fonte única da verdade" (SSOT) compartilhada, o que ajuda a eliminar silos e discrepâncias.
Por exemplo, um representante de vendas pode usar um sistema de CRM para procurar a última vez que um cliente se envolveu em uma transação financeira. O CRM é o sistema de registro, e o histórico de transações validadas do cliente é um registro valioso.
Sistemas de registro podem oferecer aos stakeholders em toda a organização acesso confiável e em tempo real a um conjunto consistente e validado de dados. Na ausência de um SOR, diferentes equipes e aplicações podem acabar trabalhando com conjuntos de dados inconsistentes, incompletos ou imprecisos, levando a erros, ineficiências e tomadas de decisão abaixo do ideal.
Ao mesmo tempo, são necessários investimentos significativos em gestão de dados e processos para manter a qualidade de dados e a integridade de dados em um sistema de registro.
Um sistema de registro requer um banco de dados para armazenar dados, um processo para validar e sincronizar esses dados e uma maneira de os usuários acessarem esses dados.
Um banco de dados é um repositório digital para armazenar, gerenciar e proteger coleções organizadas de dados.
Os SORs frequentemente usam bancos de dados relacionais, que organizam dados em linhas e colunas. Os stakeholders podem usar structured query language (SQL) para trabalhar com elementos de dados.
Os bancos de dados relacionais são vantajosos para a criação de um sistema de registro porque utilizam um formato de tabela, o que pode facilitar a normalização dos dados. A normalização é uma maneira de organizar dados em estruturas de tabelas específicas para melhorar a integridade dos dados, evitar anomalias, minimizar a redundância e melhorar o desempenho das consultas.
Um sistema de registro deve ser atualizado continuamente para garantir que os usuários em toda a organização possam acessar dados precisos e verificados.
Em um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, por exemplo, os dados do cliente podem mudar em momentos imprevisíveis com base no comportamento do cliente, como fazer uma nova compra ou atualizar seu perfil no site da empresa. Quando mudanças acontecem, os novos dados devem ser validados, caso contrário, podem introduzir erros no SOR, minando sua autoridade. Pense: uma data de transação listada como acontecendo no futuro, ou um número de telefone com muitos ou poucos dígitos.
Além disso, as alterações nos registros dos clientes devem se propagar rapidamente para o CRM, o MDM ou registro de ouro e os vários sistemas que dependem dessas informações (como um aplicativo de marketing que usa informações de contato do CRM para enviar ofertas).
Muitos SORs têm fluxos de trabalho de automação integrados para validação de dados. Os fluxos de trabalho podem ser tão simples quanto garantir que os dados correspondam a um formato esperado (por exemplo, que uma data seja escrita como MM/DD/AAAA) ou tão complexos quanto comparar dados a conjuntos de referência ou aplicar a lógica comercial (por exemplo, uma compra não pode ser listada como ocorrendo em uma data futura).
A sincronização requer integração em larga escala entre sistemas de informação e aplicativos de negócios. Os SORs geralmente se integram a outras ferramentas e softwares por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou outras conexões, para que os dados recém-inseridos ou atualizados possam fluir para os sistemas que precisam deles.
Os usuários precisam de alguma forma para acessar os dados em um sistema de registro. No caso de uma aplicação corporativa, como uma ferramenta de CRM ou ERP, os usuários geralmente podem acessar os dados diretamente pelo aplicativo.
Os usuários também podem acessar dados por meio de uma aplicação ou ferramenta de negócios conectada, como um data mart ou data warehouse, que limpa e organiza dados para business intelligence (BI) e outros casos de uso de análise de dados.
As ferramentas que servem principalmente para tornar os dados acessíveis para uso em processos e decisões de negócios (como agregar, normalizar ou preparar os dados) às vezes são chamadas de "sistemas de referência".
Como os SORs são projetados para garantir que os dados de alta qualidade sejam prontamente acessíveis, eles enfatizam a alta disponibilidade, e muitos são projetados para resistir a interrupções, downtime e outros problemas potenciais.
Um sistema de registro não deve ser confundido com uma fonte única da verdade, uma frase comumente usada nos negócios para descrever uma arquitetura de dados centralizada.
O SOR é uma aplicação, sistema ou rede discreta que contém informações atuais e precisas sobre ativos, entidades e funções de negócios. Um SSOT é mais um princípio ou prática para projetar sistemas de dados, que se esforça para criar um repositório central para dados confiáveis para todos os usuários.
Por exemplo, o MES de uma fábrica de automóveis seria o sistema de registro para dados que documentam o progresso de um veículo na linha de montagem. No entanto, a fonte única da verdade da fábrica pode ser uma plataforma de MDM que recebe e correlaciona dados do MES junto com os dados dos funcionários armazenados no software de HCM e um CMDB que governa suas operações de TI para criar um único registro autoritativo de todos os dados da empresa.
Os SORs ajudam a atender às necessidades de dados de vários stakeholders, reforçando a integridade, a qualidade de dados e a acessibilidade de dados.
A integridade de dados é a integridade, precisão e consistência abrangentes dos dados de uma organização. Um sistema de registro ajuda a manter a integridade de dados, garantindo que cada informação tenha uma versão validada e confiável prontamente disponível para os aplicativos e usuários que precisam dela.
Ao validar regularmente os dados e enviar alterações para o restante dos sistemas de uma empresa, os SORs ajudam a garantir que diferentes aplicações e usuários tenham acesso a dados idênticos e atualizados, evitando confusão em torno de registros financeiros ou comerciais importantes.
A qualidade de dados mede a eficácia de um conjunto de dados em atender aos critérios de precisão, integridade, validade, consistência, unicidade, oportunidade e adequação ao propósito. Os SORs ajudam a proteger a qualidade de dados, centralizando-os, tornando mais fácil sinalizar e corrigir discrepâncias do que se estivessem armazenados em vários sistemas.
A centralização de dados também pode facilitar para as equipes de governança a detecção de problemas em registros críticos, como dados duplicados, respostas inválidas ou spam ou entradas desatualizadas.
Os SORs facilitam para usuários e aplicações encontrarem os dados de que precisam quando precisam. Eles não precisam caçar vários bancos de dados ou comparar conjuntos de dados divergentes para determinar qual está correto. Elas podem simplesmente recorrer ao SOR como uma fonte de dados confiável.
Apesar de todos os seus benefícios, os sistemas de registro também podem trazer desafios relacionados à conformidade regulatória, gestão de dados e complexidade do sistema.
Como organizam e interagem com um volume tão grande de dados, os sistemas de registro estão frequentemente sujeitos a rigorosas regulamentações de conformidade em relação a governança, privacidade e segurança.
Regulamentos como o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) e a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) exigem registros precisos e trilhas de auditoria válidas para determinadas atividades financeiras. De mesma forma, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPPA) possuem requisitos sobre quais tipos de dados pessoais as organizações podem armazenar, como podem armazená-los e por quanto tempo.
Devido a esses tipos de regulamentações, as equipes de gestão de dados responsáveis por supervisionar os SORs devem permanecer vigilantes sobre como, quando, onde e quais usuários acessam um sistema em relação à sua sensibilidade.
Manter dados precisos em um SOR ao longo de toda a sua vida útil exige investimentos significativos em gestão de dados, ferramentas e práticas para garantir a qualidade, a segurança e a disponibilidade dos dados.
Esse investimento exige a adesão de toda a organização, pois a gestão de dados eficaz envolve o apoio dos executivos, dos diretores de dados (CDOs) e dos administradores de dados.
A natureza centralizada do SOR pode ser uma faca de dois gumes: ele organiza e reúne dados para facilitar a supervisão, mas manter o repositório atualizado e preciso exige investimento contínuo.
Muitas integrações são necessárias para garantir que um SOR tenha e promova facilmente as informações mais atualizadas e precisas. Um sistema único de gravação pode precisar interagir com os sistemas de origem que o alimentam com dados, os sistemas que extraem dados dele e uma camada de MDM abrangente e muitas organizações têm vários SORs abrangendo vários domínios.
Por exemplo, um MES pode não ser configurado apenas para receber dados de linhas de produção, mas também para se conectar a sistemas de gerenciamento de cadeia de suprimentos (SCM) relacionados para Compartilhe informações sobre materiais necessários, e tudo isso pode precisar alimentar uma fonte única da verdade.
