O que é RH digital?

Ferramentas digitais podem transformar o processo de recrutamento, aliviando o esforço de analisar milhares de currículos e correspondendo candidatos às posições mais adequadas. Por exemplo, ferramentas inteligentes de busca analisam os requisitos de trabalho e identificam automaticamente candidatos em potencial, enquanto tecnologias de triagem com IA avaliam as candidaturas com base em uma variedade de critérios.

Essas táticas podem reduzir vieses ao identificar os candidatos com maior probabilidade de sucesso.Além disso, tecnologias de IA e automação podem lidar com tarefas rotineiras, como agendamento de entrevistas e sumarização de reuniões. Esses recursos fornecem dados essenciais para os líderes de RH e permitem que eles se concentrem nos aspectos centrados nas pessoas dentro da experiência do candidato.

Da mesma forma, a integração digital reduz significativamente atritos e melhora a experiência do colaborador desde o primeiro dia de trabalho. Ferramentas impulsionadas por IA orientam os novos contratados no preenchimento de formulários, configuração de contas e materiais de integração no próprio ritmo do colaborador. Trilhas de aprendizado personalizadas fornecem informações específicas para a função, com base no cargo e no histórico do novo contratado. Com o uso de análises de integração, as empresas podem acompanhar o engajamento e o progresso, permitindo intervenções caso surjam problemas.