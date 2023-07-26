O surgimento da IA generativa e dos modelos de base revolucionou a forma como as empresas de todos os setores operam no atual ponto de inflexão. Isso é especialmente verdadeiro na função de RH, que foi impulsionada pela nova era da IA. Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV), “CEO decision-making in the age of AI”, 36% dos CEOs entrevistados identificaram a força de trabalho e as habilidades como o fator mais importante que afeta suas empresas. A expansão do uso de recursos de IA para aumentar o trabalho humano nos processos essenciais de RH no recrutamento, retenção e desenvolvimento de habilidades e talentos promete entregar transformação e permitir que as organizações concorram em um mercado global.
Tradicionalmente, muitos processos de RH, aplicações e tecnologias - desde a análise, fornecimento e triagem de currículos, até a correspondência de habilidades de candidatos - se beneficiaram e foram estreitamente alinhadas com os recursos de automação e IA. Nesta nova era, no entanto, a IA generativa pode oferecer mais usando consultores direcionados e os casos de uso que se beneficiam dela continuarão a se expandir. O trabalho dos funcionários humanos em processos como a criação de descrições de cargos e a pesquisa inteligente agora pode ser ampliado usando insights baseados em dados e IA generativa. Isso não só pode transformar os processos de RH e aprimorar as operações de negócios, mas também capacita os profissionais de RH a inovar e se concentrar em trabalhos de maior valor.
Por exemplo, a função de RH da IBM trabalhou para desenvolver os recursos de seu assistente digital interno orientado por IA, o AskHR, nos últimos seis anos para automatizar mais de cem processos e lidar com mais de um milhão e meio de conversas de funcionários por ano. O AskHR fornece aos usuários informações relevantes e recentemente começou a incentivar os funcionários que se preparam para a viagem, a enviar alertas meteorológicos e a auxiliar em outros processos de rotina. À medida que o AskHR continua aprendendo e expandindo seus recursos, os funcionários humanos podem procurar economizar tempo em tarefas repetitivas e se concentrar em trabalhos mais complexos.
A evolução dos recursos de IA em casos de uso, como recrutamento e aquisição, tornou-se cada vez mais sofisticada, gerenciando o custo e o tempo associados à contratação de novos funcionários. Com a capacidade de segmentar requisições com base em requisitos de função, disponibilidade de talentos e outros critérios obrigatórios, os recrutadores podem melhorar a correspondência de habilidades dos candidatos, atrair talentos mais diversificados e aumentar sua produtividade.
Embora as possibilidades sejam infinitas, a explosão de casos de uso que empregam IA generativa em RH também levanta questões sobre o uso indevido e o potencial de viés. A adoção e o uso generalizados da IA em aplicações de RH podem gerar preocupações sobre as implicações éticas e o impacto nos dados e na privacidade dos funcionários. Antes de adotar IA em seus processos, as organizações devem desenvolver intenções claras sobre o que a IA responsável significa para elas, individualmente, e identificar não apenas o que estão dispostas a fazer, mas também o que não estão dispostas a fazer. A falha na adoção de uma estratégia organizacional que apoie o uso responsável da IA pode levar a um maior impacto reputacional, regulatório, legal e até financeiro.
Portanto, o uso de IA responsável é essencial para o sucesso em todo o ciclo de vida do funcionário e deve ser considerado na estratégia de IA generativa. Dessa forma, os líderes de RH não podem simplesmente confiar na IA para tomar decisões por conta própria. Você deve envolver os funcionários em todo o uso responsável da IA para ajudar a ganhar confiança e adesão organizacional.
Para ajudar a integrar o uso responsável da IA na cultura da Organização, a IBM recomenda que as organizações sigam estes cinco pilares da ética em IA.
Embora não saibamos para onde o próximo nível de IA generativa evoluirá, incentivamos as organizações a fazer desses pilares éticos uma parte fundamental da cultura. Os líderes de RH dão o tom. Eles devem desafiar o resto da empresa sobre as implicações éticas da IA e da privacidade de dados. Ele também deve ser capaz de explicar à sua organização como planeja alcançar o uso da IA de maneira ética e confiável.
A introdução da IA nos processos de RH traz muitas considerações, deixando os líderes empresariais diante de uma sobrecarga de decisão sobre como, quando e onde usá-la para beneficiar sua força de trabalho. Desde perguntas sobre por onde começar até a confirmação de que você tem as habilidades e tecnologias necessárias e o uso de dados de qualidade, o processo de tomada de decisão pode ser complexo, esmagador e confuso. Além disso, há muita pressão para integrar a IA a cada vez mais casos de uso, melhorar os níveis de produtividade e criar novos modelos de negócios.
Para simplificar e determinar o melhor curso de ação; no entanto, você deve voltar ao básico, concentrando-se na sua estratégia, no modelo operacional e nas pessoas para ajudar a avaliar a prontidão da IA da sua organização.
Os desafios podem se tornar um problema menor ao alinhar primeiro a estratégia geral de negócios da sua organização com a estratégia de IA generativa, definindo processos e fluxos de trabalho de ponta a ponta e instruindo pessoas e tecnologias sobre como tudo funcionará em conjunto. Não importa onde você esteja nesse processo, a IBM Consulting pode ajudar a responder às perguntas difíceis, implementar aplicações de IA em seus sistemas de RH existentes, acelerar a transformação digital e liberar o potencial da força de trabalho.
