Tags
Artificial Intelligence

RH e talentos na era da IA

Jovem empresária de etnia indiana e colega de trabalho em frente à mesa, trabalhando em notebook em um escritório de negócios moderno

O surgimento da IA generativa e dos modelos de base revolucionou a forma como as empresas de todos os setores operam no atual ponto de inflexão. Isso é especialmente verdadeiro na função de RH, que foi impulsionada pela nova era da IA. Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV), “CEO decision-making in the age of AI”, 36% dos CEOs entrevistados identificaram a força de trabalho e as habilidades como o fator mais importante que afeta suas empresas. A expansão do uso de recursos de IA para aumentar o trabalho humano nos processos essenciais de RH no recrutamento, retenção e desenvolvimento de habilidades e talentos promete entregar transformação e permitir que as organizações concorram em um mercado global.

Baixe o relatórioi “Enterprise generative AI: State of the market” para aprender como as Organizações podem aproveitar o Power da IA generativa

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

O futuro do RH e dos talentos com a IA generativa

Tradicionalmente, muitos processos de RH, aplicações e tecnologias - desde a análise, fornecimento e triagem de currículos, até a correspondência de habilidades de candidatos - se beneficiaram e foram estreitamente alinhadas com os recursos de automação e IA. Nesta nova era, no entanto, a IA generativa pode oferecer mais usando consultores direcionados e os casos de uso que se beneficiam dela continuarão a se expandir. O trabalho dos funcionários humanos em processos como a criação de descrições de cargos e a pesquisa inteligente agora pode ser ampliado usando insights baseados em dados e IA generativa. Isso não só pode transformar os processos de RH e aprimorar as operações de negócios, mas também capacita os profissionais de RH a inovar e se concentrar em trabalhos de maior valor.

Por exemplo, a função de RH da IBM trabalhou para desenvolver os recursos de seu assistente digital interno orientado por IA, o AskHR, nos últimos seis anos para automatizar mais de cem processos e lidar com mais de um milhão e meio de conversas de funcionários por ano. O AskHR fornece aos usuários informações relevantes e recentemente começou a incentivar os funcionários que se preparam para a viagem, a enviar alertas meteorológicos e a auxiliar em outros processos de rotina. À medida que o AskHR continua aprendendo e expandindo seus recursos, os funcionários humanos podem procurar economizar tempo em tarefas repetitivas e se concentrar em trabalhos mais complexos.

A evolução dos recursos de IA em casos de uso, como recrutamento e aquisição, tornou-se cada vez mais sofisticada, gerenciando o custo e o tempo associados à contratação de novos funcionários. Com a capacidade de segmentar requisições com base em requisitos de função, disponibilidade de talentos e outros critérios obrigatórios, os recrutadores podem melhorar a correspondência de habilidades dos candidatos, atrair talentos mais diversificados e aumentar sua produtividade.

AI Academy

Como colocar a IA em ação para talento

Quer transformar desafios de RH em oportunidades? Descubra como as organizações estão usando a IA para ajudar a recrutar e desenvolver o talento que se encaixa nas necessidades de seus negócios. 
Acessar o episódio

Considerações críticas para a adoção de uma IA responsável

Embora as possibilidades sejam infinitas, a explosão de casos de uso que empregam IA generativa em RH também levanta questões sobre o uso indevido e o potencial de viés. A adoção e o uso generalizados da IA em aplicações de RH podem gerar preocupações sobre as implicações éticas e o impacto nos dados e na privacidade dos funcionários. Antes de adotar IA em seus processos, as organizações devem desenvolver intenções claras sobre o que a IA responsável significa para elas, individualmente, e identificar não apenas o que estão dispostas a fazer, mas também o que não estão dispostas a fazer. A falha na adoção de uma estratégia organizacional que apoie o uso responsável da IA pode levar a um maior impacto reputacional, regulatório, legal e até financeiro.

Portanto, o uso de IA responsável é essencial para o sucesso em todo o ciclo de vida do funcionário e deve ser considerado na estratégia de IA generativa. Dessa forma, os líderes de RH não podem simplesmente confiar na IA para tomar decisões por conta própria. Você deve envolver os funcionários em todo o uso responsável da IA para ajudar a ganhar confiança e adesão organizacional.

Para ajudar a integrar o uso responsável da IA na cultura da Organização, a IBM recomenda que as organizações sigam estes cinco pilares da ética em IA.

  1. Explicabilidade. Ganhar e manter a confiança, deixando claro o que entrou nas recomendações, explicando como e por que decisões específicas são tomadas e sendo transparentes quando os funcionários estão interagindo com IA
  2. Justiça. A IA, com calibração adequada, pode ajudar os humanos a fazer escolhas para ajudar a combater vieses humanos e promover a inclusão.
  3. Robustez. Proteção de sistemas de IA contra ameaças adversas e possíveis incursões.
  4. A transparência promove e reforça a confiança ao compartilhar informações relacionadas ao uso da IA com stakeholders de diversas funções.
  5. Privacidade. Os sistemas de IA devem priorizar e proteger a privacidade dos funcionários e os direitos aos dados durante todo o ciclo de vida dos funcionários, desde o treinamento até a produção e a governança.

Embora não saibamos para onde o próximo nível de IA generativa evoluirá, incentivamos as organizações a fazer desses pilares éticos uma parte fundamental da cultura. Os líderes de RH dão o tom. Eles devem desafiar o resto da empresa sobre as implicações éticas da IA e da privacidade de dados. Ele também deve ser capaz de explicar à sua organização como planeja alcançar o uso da IA de maneira ética e confiável.

Revisar o básico para reduzir os desafios

Ouça o podcast para mergulhar na ousada fronteira da inteligência artificial em RH e o que os líderes de RH deveriam estar fazendo enquanto as empresas integram a IA a seus sistemas.

A introdução da IA nos processos de RH traz muitas considerações, deixando os líderes empresariais diante de uma sobrecarga de decisão sobre como, quando e onde usá-la para beneficiar sua força de trabalho. Desde perguntas sobre por onde começar até a confirmação de que você tem as habilidades e tecnologias necessárias e o uso de dados de qualidade, o processo de tomada de decisão pode ser complexo, esmagador e confuso. Além disso, há muita pressão para integrar a IA a cada vez mais casos de uso, melhorar os níveis de produtividade e criar novos modelos de negócios. 

Para simplificar e determinar o melhor curso de ação; no entanto, você deve voltar ao básico, concentrando-se na sua estratégia, no modelo operacional e nas pessoas para ajudar a avaliar a prontidão da IA da sua organização.

  1. Estabeleça um plano claro e praticável que combine a estratégia de negócios e de IA. Crie objetivos e metas específicos com medidas definidas para o sucesso. Conheça a sua força de trabalho existente e identifique as lacunas de habilidades. Planeje as lacunas requalificando os talentos atuais, reestruturando cargos para incorporar a IA aos fluxos de trabalho humanos, automatizando tarefas de rotina e aproveitando os parceiros do ecossistema.
  • Evolua seu modelo operacional, reimaginando a experiência de sua força de trabalho e de seus clientes para informar novas formas de trabalho. Visualize processos de ponta a ponta e identifique oportunidades para aplicar IA e ganhar novas eficiências. Determinar se os sistemas legados serão integrados e usarão AIOps para lidar com quaisquer problemas de TI.
  • Invista no talento e nas qualificações do seu pessoal. Crie uma cultura de aprendizado contínuo. O sucesso na nova era da IA exige que você coloque as pessoas, em vez da tecnologia, no centro de sua estratégia. Sua força de trabalho humana é fundamental para o sucesso dessa transformação digital. Sua experiência oferece insights exclusivos sobre onde a automação e a IA podem aumentar o desempenho. Promova um fórum de comunicação aberto para que eles possam fornecer insights e entradas diretos.
  • Esteja preparado para fazer e responder às perguntas difíceis. A IA generativa está transformando a forma como trabalhamos globalmente e há muitas perguntas difíceis que os líderes de RH precisam saber para garantir que pessoas, processos e tecnologia trabalhem juntos para criar valor de negócios, cumprir a estratégia de negócios e melhorar a eficiência operacional.

Os desafios podem se tornar um problema menor ao alinhar primeiro a estratégia geral de negócios da sua organização com a estratégia de IA generativa, definindo processos e fluxos de trabalho de ponta a ponta e instruindo pessoas e tecnologias sobre como tudo funcionará em conjunto. Não importa onde você esteja nesse processo, a IBM Consulting pode ajudar a responder às perguntas difíceis, implementar aplicações de IA em seus sistemas de RH existentes, acelerar a transformação digital e liberar o potencial da força de trabalho.

 
Soluções relacionadas
Consultoria de RH e transformação de talentos

Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.

 Explore os serviços de transformação de RH
Automação de processos de RH

Acelere os processos de RH com o IBM watsonx Orchestrate e automatize tarefas tediosas.

         Explore o watsonx Orchestrate
    IA em soluções de RH

    Otimize os processos de RH, melhore a tomada de decisões e impulsione os resultados de negócios com soluções da IA generativa.

             Explore a IA para soluções de RH
      Dê o próximo passo

      Repense e modernize o RH com a IA no centro para entregar melhores resultados nos negócios e desbloquear o potencial dos funcionários e do trabalho.

       

       

             Explore os serviços de recursos humanos Explore os serviços de inteligência artificial