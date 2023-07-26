Tradicionalmente, muitos processos de RH, aplicações e tecnologias - desde a análise, fornecimento e triagem de currículos, até a correspondência de habilidades de candidatos - se beneficiaram e foram estreitamente alinhadas com os recursos de automação e IA. Nesta nova era, no entanto, a IA generativa pode oferecer mais usando consultores direcionados e os casos de uso que se beneficiam dela continuarão a se expandir. O trabalho dos funcionários humanos em processos como a criação de descrições de cargos e a pesquisa inteligente agora pode ser ampliado usando insights baseados em dados e IA generativa. Isso não só pode transformar os processos de RH e aprimorar as operações de negócios, mas também capacita os profissionais de RH a inovar e se concentrar em trabalhos de maior valor.

Por exemplo, a função de RH da IBM trabalhou para desenvolver os recursos de seu assistente digital interno orientado por IA, o AskHR, nos últimos seis anos para automatizar mais de cem processos e lidar com mais de um milhão e meio de conversas de funcionários por ano. O AskHR fornece aos usuários informações relevantes e recentemente começou a incentivar os funcionários que se preparam para a viagem, a enviar alertas meteorológicos e a auxiliar em outros processos de rotina. À medida que o AskHR continua aprendendo e expandindo seus recursos, os funcionários humanos podem procurar economizar tempo em tarefas repetitivas e se concentrar em trabalhos mais complexos.

A evolução dos recursos de IA em casos de uso, como recrutamento e aquisição, tornou-se cada vez mais sofisticada, gerenciando o custo e o tempo associados à contratação de novos funcionários. Com a capacidade de segmentar requisições com base em requisitos de função, disponibilidade de talentos e outros critérios obrigatórios, os recrutadores podem melhorar a correspondência de habilidades dos candidatos, atrair talentos mais diversificados e aumentar sua produtividade.