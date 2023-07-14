O que é automação de RH?

Sistemas de automação de RH populares incluem funções para rastrear candidatos, gerenciar desempenho, frequência e folha de pagamento, bem como portais de autoatendimento de funcionários. No entanto, os avanços na inteligência artificial podem impulsionar as capacidades dos ferramentas de RH.' Exemplos de automação de RH incluem:





Administração de benefícios e inscrição por autoatendimento

Gerenciar os benefícios e a elegibilidade dos funcionários, incluindo seguro médico, pensão, aposentadoria e PTO, pode ser uma grande carga administrativa para as equipes de RH. As ferramentas de administração de benefícios podem centralizar os dados de benefícios dos funcionários em uma única plataforma para a visibilidade de todos. Permitir que os funcionários acessem as informações de que precisam quando precisam minimiza o esforço administrativo do RH. As empresas podem usar os dados agregados por essas ferramentas para gerenciar melhor os gastos com benefícios e orçamentos no futuro. Algumas ferramentas inclusive oferecem análise de dados de saúde para ajudar os empregadores a tomar decisões e garantir a conformidade com regulamentações como a Affordable Care Act.

Os portais de autoatendimento do funcionário são sites ou gateways centralizados por meio dos quais os stakeholders do funcionário podem acessar informações e realizar transações. Os portais de autoatendimento permitem que os funcionários acessem e atualizem informações pessoais, visualizem holerites, solicitem folga e acessem políticas e recursos do RH—reduzindo o tempo administrativo para os profissionais de RH. De acordo com a Forbes, "os portais de autoatendimento se tornaram cada vez mais comuns em algumas áreas, desde atendimento ao cliente até serviços de saúde e muito mais. Os portais de autoatendimento também assumiram um papel proeminente no ambiente de trabalho, embora muitas empresas ainda não tenham adotado essa tecnologia."3 Os portais de autoatendimento são uma maneira de atender às solicitações dos funcionários para um acesso mais fácil e transparência.

Seleção e contratação de candidatos

Uma reclamação comum sobre o processo de contratação é que ele é lento. A IA pode ajudar a acelerar o ritmo, auxiliando os gerentes a nutrir cada possível contratação automaticamente, e isso permite que eles recebam notificações, por exemplo, quando um candidato se candidata a uma vaga em aberto.

Um sistema de rastreamento de candidatos de nível empresarial pode abranger todas as partes do processo de recrutamento. Ajudando os empregadores a anunciar vagas abertas, coletar currículos, criar uma lista de candidatos, agendar entrevistas com os candidatos selecionados, gerenciar o processo de entrevista e fazer ofertas aos candidatos selecionados.

Em cada etapa do processo de recrutamento, da contratação à integração, a IA pode ajudar os gerentes a economizar tempo e alcançar melhor os melhores talentos. Por exemplo, os gerentes podem acionar as ferramentas de IA generativa para criar mensagens personalizadas a serem enviadas automaticamente a cada candidato. Essas mensagens podem incentivar o engajamento e movimentar os candidatos no processo de contratação.

A IA também pode ajudar as organizações a preencher rapidamente vagas temporárias e de curto prazo. Ao usar recursos de processamento de linguagem natural, as ferramentas de IA para RH podem automatizar tarefas manuais de aquisição, economizando tempo. Por exemplo, ferramentas de IA podem ajudar gerentes a compilar requisitos das partes interessadas. Em seguida, trabalhe dentro de um sistema de gerenciamento de fornecedores (VMS) para abrir uma solicitação com fornecedores para encontrar potenciais contratados e agendar entrevistas com gerentes de contratação.

Gestão de conformidade

As empresas podem garantir que estão operando de acordo com as regulamentações locais, estaduais, federais e internacionais. Essa conformidade pode significar qualquer coisa, desde pagar impostos em dia, aderir às leis e regulamentações trabalhistas e à segurança no ambiente de trabalho, até garantir que todas as licenças, autorizações e certificações permaneçam atualizadas.

Quando os prazos ou as datas de vencimento se aproximam, as empresas podem tomar ação imediata. E, à medida que as empresas dão início aos processos de transformação digital e se tornam mais dependentes de espaços jurídicos ambíguos, como inteligência artificial (IA), computação em nuvem, 5G e a Internet das Coisas (IoT), surgirão novos regulamentos e problemas de conformidade. Automatizar a conformidade sempre que for possível alivia a carga de trabalho administrativa de uma equipe de RH e reduz significativamente o erro humano. Essas automações não só simplificam os fluxos de trabalho de RH, mas também permitem que os departamentos de RH rastreiem e analisem dados para otimização.

Integração de funcionários

A integração de novas contratações exige o envio e recebimento de documentos assinados, a concessão de acesso a software, a realização de solicitações de dispositivos, o envio de documentos fiscais e a configuração de ferramentas. E apresentando os novos contratados à sua equipe e dando-lhes tudo o que precisam para começar com confiança em suas novas funções. Um sistema para automação de integração pode configurar o acesso a recursos de TI e fluxos de trabalho para notificação automática ou, por exemplo, notificações push e aprovação. Ele pode receber formulários assinados eletronicamente e gerar documentos em PDF oficiais. Ele pode fornecer dispositivos aos funcionários sem esperar pelo suporte de TI e garantir o devido registro nos planos de benefícios.

A IA pode tornar o processo de coleta de informações mais tranquilo e personalizado. Os chatbots com inteligência artificial podem orientar novos funcionários durante o processo de integração, responder perguntas, fornecer informações e enviar lembretes sobre documentos importantes, reduzindo tarefas demoradas e aprimorando a nova experiência de contratação.

Além disso, a automação de RH pode ajudar no desligamento, retirando automaticamente o acesso de TI e agendando entrevistas de saída do funcionário.

Suporte de RH ou balcões de serviço

Responder às necessidades dos funcionários é essencial para melhorar o engajamento e a produtividade. Mas navegar por políticas corporativas complexas e processos de suporte de RH e TI às vezes pode fazer com que os funcionários tenham dificuldade para encontrar respostas, causando frustração e perda de tempo. Chatbots de RH com tecnologia de IA podem ajudar a capacitar funcionários com respostas rápidas e suporte de autoatendimento.



Um chatbot de RH que usa processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina pode entender, se comunicar e até automatizar ações para dar suporte a candidatos e funcionários. Por exemplo, um bot inteligente de RH pode responder a perguntas frequentes, sugerir recursos de aprendizagem e ajudar os funcionários a solicitar dias de folga ou verificar seus saldos de férias restantes. As plataformas de chatbot também podem fornecer lembretes, realizar pesquisas e coletar feedback para aprimorar as experiências dos funcionários.

Gestão de desempenho

Ao reunir dados de produtividade de pessoas, equipes e organizações, uma ferramenta de gerenciamento de desempenho pode apresentar esses dados em modelos fáceis de analisar em um local central. Esses dados oferecem aos departamentos e gerentes de RH insights sobre a carga de trabalho dos funcionários e permitem que eles tomem decisões informadas sobre alocação de recursos, delegação, treinamento, suporte e promoções para os funcionários que supervisionam.



Aprendizado e desenvolvimento profissional

Quando o RH integra um novo funcionário, implementa uma nova política da empresa ou inicia um treinamento para manter os funcionários em conformidade com as normas, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem podem ajudar. Essas plataformas de software de automação automatizam a entrega de cursos online e o rastreamento do progresso dos funcionários.

A IA pode recomendar módulos de treinamento personalizados. Analisando dados sobre cada funcionário, como suas habilidades e preferências, a IA pode personalizar o treinamento de acordo com as metas pessoais. A IA também tem o potencial de ajudar os gerentes de RH a identificar talentos ocultos ou a identificar funcionários prontos para promoção.

Monitoramento de tempo e presença

Algumas ferramentas de automação de RH monitoram o tempo e a assiduidade dos funcionários para ajudar as empresas a operar em sua capacidade ideal e garantir que tenham recursos humanos suficientes para aproveitar as oportunidades de crescimento. Enquanto as equipes de RH do passado podiam inserir manualmente as folgas remuneradas e a assistência em planilhas, o novo software de rastreamento de assiduidade permite que as equipes de RH revisem e aprovem os cartões de ponto e pedidos de folga ou tempo de descanso. Agora eles podem verificar rapidamente o PTO disponível, notificar os membros da equipe quando um colega de equipe estará fora do escritório e analisar as tendências de folgas dos funcionários para ajudar a evitar o esgotamento.