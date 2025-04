Como os chatbots melhoram as operações de recursos humanos

Ao usar o watsonx Assistant impulsionado por IA, os líderes de RH experimentaram melhorias significativas em operações e fluxos de trabalho. Especificamente, o watsonx Assistant reduziu em 75% o tempo gasto pelos funcionários em tarefas comuns de RH.

O IBM Watsonx Assistant capacita as forças de trabalho com chatbots personalizados e automação. O watsonx Assistant pode ser integrado a plataformas como telefone, SMS, webchat, aplicativos de mensagens, incluindo Slack, Facebook Messenger e WhatsApp, e sistemas de RH que as empresas usam. Uma vez integrado, o watsonx Assistant pode responder a perguntas em mensagens diretas ou canais.

O agente virtual do watsonx Assistant oferece ajuda com seguros, aposentadoria, saúde e bem-estar, cobertura por invalidez, benefícios familiares e até mesmo seguro de vida. A maior empresa de telecomunicações da Austrália, a Telstra, usou o watsonx Assistant para criar um chatbot chamado Codi, que lida com diversas tarefas internas e externas, economizando cerca de AU$ 10 milhões.

Na China, o watsonx Assistant habilitou funcionários do ENN Group para receber atualizações de status sobre processos internos, como relatórios de despesas, sem realizar consultas manuais.

O watsonx Assistant ajuda os profissionais de RH a ouvir e entender aquilo de que seus funcionários precisam, permitindo respostas proativas em vez de reativas e promovendo a satisfação dos funcionários. Ao identificar lacunas e dar suporte aos funcionários onde e quando eles precisarem, os chatbots do watsonx Assistant tornam os profissionais de RH mais eficazes e eficientes, aprimorando as operações e processos de negócios em geral.